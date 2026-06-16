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Peter Grieve detalha entraves na negociação da SAF mas mantém interesse no Atlético

Investidor esteve perto de adquirir participação no clube em 2023

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/06/2026 06:00
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Peter Grieve (reprodução Canal do Frossard)
Peter Grieve (reprodução Canal do Frossard)
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Peter Grieve, investidor norte-americano que esteve próximo de adquirir participação na SAF do Atlético em 2023, voltou a falar sobre o tema mais de três anos após as negociações. Em entrevista ao Canal do Frossard, o empresário revelou detalhes dos bastidores das conversas, explicou os fatores que impediram a concretização do negócio e afirmou que ainda mantém interesse no clube mineiro.
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Peter Grieve, investidor norte-americano que esteve próximo de adquirir participação na SAF do Atlético em 2023, voltou a falar sobre o tema mais de três anos após as negociações. Em entrevista ao Canal do Frossard, o empresário revelou detalhes dos bastidores das conversas, explicou os fatores que impediram a concretização do negócio e afirmou que ainda mantém interesse no clube mineiro.

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    • Segundo Grieve, as tratativas chegaram a avançar, mas alguns pontos considerados fundamentais acabaram inviabilizando um acordo. Entre eles estavam a não inclusão da Arena MRV na operação e o elevado endividamento do Atlético, aspectos que, na visão do investidor, dificultaram a viabilidade financeira do projeto:

    — Propusemos um número baseado no número da dívida. Os banqueiros aceitaram isso como uma oferta. Então, fomos ao Brasil para assinar o acordo. Mas, conforme nos aproximávamos, percebemos: não era um acordo justo. Era uma loucura. Uma loucura. E não incluía o estádio — disse Grieve

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    Mantém interesse no Atlético

    Grieve também revelou que segue interessado no Atlético, mesmo após o fracasso das negociações pela SAF. O investidor afirmou ter criado uma identificação com o clube ao longo das conversas e destacou que o Alvinegro continua sendo o único clube brasileiro no qual possui interesse em investir.

    — Sempre estou aberto a uma ligação deles. Meu interesse no Atlético, eu tenho de ser honesto, começou há três anos, quando tive o primeiro contato. Mas acreditem em mim: esse é o meu time. Não sigo mais ninguém. Esse é o meu time. E fico decepcionado que não temos ninguém na Seleção Brasileira — iniciou o investidor

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    — Francamente, da minha parte, eu espero poder trazer nossa visão para o Brasil, para o Atlético e criar nosso portfólio tendo o Atlético como a grande joia da coroa do nosso portfólio. Então, fiquem de olho — finalizou Grieve

    Peter Grieve (reprodução Canal do Frossard)
    Peter Grieve (reprodução Canal do Frossard)

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