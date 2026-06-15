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Criciúma x Ceará: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 15:38
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As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

Criciúma e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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    Ficha do jogo

    CRI
    CEA
    Campeonato
    Brasileirão Série B 2026
    Data e Hora
    15/06/2026, 21:00
    Local
    Estádio Heriberto Hülse - Criciúma, Santa Catarina
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Criciúma vive um bom momento na competição e chega embalado por duas vitórias consecutivas. Com 20 pontos, o Tigre tenta manter a sequência positiva para seguir próximo dos líderes da Série B e reforçar sua candidatura ao acesso.

    A equipe comandada por Eduardo Baptista aposta na experiência de jogadores como Rómulo Otero, destaque nas bolas paradas, para buscar mais três pontos diante da torcida. O venezuelano já marcou dois gols de falta na temporada e é uma das principais armas ofensivas do time catarinense.

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    Do outro lado, o Ceará tenta ganhar regularidade após encerrar uma sequência negativa na rodada passada. Com 16 pontos, o Vozão busca uma nova vitória para se aproximar da zona de acesso e recuperar a confiança na competição.

    O técnico Anderson Batatais terá problemas para montar a equipe, já que vários jogadores seguem entregues ao departamento médico. Mesmo assim, o clube cearense aposta na força do elenco para buscar um resultado positivo fora de casa.

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    Tudo sobre Criciúma x Ceará (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Criciúma 🆚 Ceará
    Série B do Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
    📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Criciúma
    Airton (Pedro); Bruno Alves, Cesar Martins e Rodrigo; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Rómulo Otero e Waguininho.
    Técnico: Eduardo Baptista.

    Ceará
    Richard; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Richardson, Júlio César e João Gabriel; Melk, Matheus Araújo e Gabriel Amaral (Lucca).
    Técnico: Anderson Batatais.

    As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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