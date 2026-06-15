Cruzeiro encaminha empréstimo de Japa para clube da Série A O jovem será emprestado até o fim da temporada

Sem espaço no Cruzeiro de Artur Jorge, o meio-campista Japa passará o restante da temporada de 2026 longe da Toca da Raposa II. O atleta será emprestado para o Mirassol.

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Segundo apuração do Lance!, a Raposa encaminhou o empréstimo do atleta para a equipe paulista até o final desta temporada.

Apesar de ser um jogador de 22 anos, Japa conviveu com lesões nas últimas temporadas e não conseguiu ter sequências no Cruzeiro. Além das dificuldades físicas, também enfrentou um setor muito concorrido no elenco celeste.

No início deste ano, ele chegou a ganhar algumas oportunidades com Tite, fazendo três jogos como titular. Porém, com Artur Jorge, ele não foi utilizado nenhuma vez. Ao todo, Japa entrou em campo 10 vezes nesta temporada, com dois gols e uma assistência.

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Japa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A informação do empréstimo de Japa para o Mirassol foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Outro jogador também deixará o Cruzeiro

Apesar de estar encaminhado com o Athletic, o meia Ian Luccas, do Cruzeiro, poderá pintar em outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro ainda nesta temporada. O jogador de 23 anos desperta interesse de clubes brasileiros.

Segundo apuração do Lance!, o Esquadrão de Aço está aberto à conversas pelo atleta destaque da Série B. Internamente, o clube tem um valor para abrir conversas, mas as cifras são mantidas em sigilo.

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A certeza é que quem quiser tirar Ian Luccas do Athletic terá que investir pelo menos mais de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5,85 milhões na cotação atual), valor investido pelo time de São João del Rei para tirar o atleta da Toca da Raposa em definitivo.

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