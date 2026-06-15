Fortaleza x América-MG: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B
Fortaleza e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (16), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Fortaleza tenta manter o embalo após reagir rapidamente à derrota na final da Copa do Nordeste. Na última rodada, o Tricolor venceu o Náutico nos Aflitos e chegou aos 21 pontos, permanecendo na briga pelas primeiras posições da Série B e pelo retorno à elite do futebol brasileiro.
Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do volante Pierre, que volta a ficar à disposição após cumprir punição imposta pelo STJD. Por outro lado, Rodriguinho está suspenso, enquanto Miritello e Brítez seguem fora da equipe.
Do outro lado, o América-MG vive situação delicada na competição. Lanterna da Série B, o Coelho ainda não venceu no campeonato e soma apenas três pontos após 12 rodadas disputadas.
A equipe mineira chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO na rodada passada. Sem desfalques por suspensão, o técnico Umberto Louzer deve utilizar força máxima na tentativa de conquistar a primeira vitória e iniciar uma reação na tabela.
Tudo sobre Fortaleza x América-MG (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Fortaleza 🆚 América-MG
13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Fortaleza
João Ricardo; Maílton, Luan Freitas, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Vitinho; Luiz Fernando e Kayke Queiroz (Lucas Crispim).
Técnico: Thiago Carpini.
🟢 América-MG
Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Dalbert; Alê, Felipe Amaral e Segovinha; Gabriel Barros, Everton Brito e Mastriani.
Técnico: Umberto Louzer.
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