Fortaleza x América-MG: onde assistir à partida da Série B do Brasileirão As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B

Fortaleza e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (16), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

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Ficha do jogo FOR AMG Campeonato Brasileirão Série B 2026 Data e Hora 16/06/2026, 20:00 Local Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo - Fortaleza, Ceará Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Fortaleza tenta manter o embalo após reagir rapidamente à derrota na final da Copa do Nordeste. Na última rodada, o Tricolor venceu o Náutico nos Aflitos e chegou aos 21 pontos, permanecendo na briga pelas primeiras posições da Série B e pelo retorno à elite do futebol brasileiro.

Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá o retorno do volante Pierre, que volta a ficar à disposição após cumprir punição imposta pelo STJD. Por outro lado, Rodriguinho está suspenso, enquanto Miritello e Brítez seguem fora da equipe.

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Do outro lado, o América-MG vive situação delicada na competição. Lanterna da Série B, o Coelho ainda não venceu no campeonato e soma apenas três pontos após 12 rodadas disputadas.

A equipe mineira chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO na rodada passada. Sem desfalques por suspensão, o técnico Umberto Louzer deve utilizar força máxima na tentativa de conquistar a primeira vitória e iniciar uma reação na tabela.

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Tudo sobre Fortaleza x América-MG (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza 🆚 América-MG

13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Fortaleza

João Ricardo; Maílton, Luan Freitas, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Vitinho; Luiz Fernando e Kayke Queiroz (Lucas Crispim).

Técnico: Thiago Carpini.

🟢 América-MG

Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Dalbert; Alê, Felipe Amaral e Segovinha; Gabriel Barros, Everton Brito e Mastriani.

Técnico: Umberto Louzer.

As equipes se enfrentam pela 13° rodada da Série B (Foto: Arte/Lance!)

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