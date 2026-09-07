Raul Costa Jr.: pode ser tudo, menos futebol

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Todo fã de futebol sabe que a emoção e o sofrimento acompanham de perto as partidas dos clubes que amamos ou torcemos. Perder significa quase que estragar o dia, assim como uma vitória tem a capacidade de estimular sonhos e gera um otimismo… Eu mesmo me vejo triste com as derrotas do meu time e muita vezes super estimulado por uma simples vitória ou um gol bonito. Acompanhar o jogo do meu time, que não anda em boa fase, tem sido quase uma tortura. Cada gol errado é um palavrão, uma explosão. É quase um exercício de expiação de frustrações ou angústias acumuladas da semana de trabalho. Mas o maior sentimento mesmo é paixão, o amor por uma camisa que vem de pai pra filho por gerações. São sentimentos bonitos.



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Futebol convive com a insegurança

Apreciar um bom futebol é programa que une pais e filhos todo final de semana. O problema é que, no Brasil especialmente (sei que outros países enfrentam problemas semelhantes ), que já convive com a insegurança, as ameaças constantes de quadrilhas ligadas ao crime organizado e até mesmo a falta de clareza dos nossos governos que não conseguem melhorar a nossa qualidade de vida ( apesar das constantes promessas a cada quatro anos), o futebol está virando uma válvula de explosão por todos problemas acumulados da nossa sociedade. Qualquer motivo que seja, inclusive uma expulsão de campo, pode ser o pavio pra estourar a paciência. A cada rodada as torcidas ( que são a cara bonita do futebol, a cara da emoção) , a beleza do esporte, estão com a paciência no limite. Uma má campanha do clube do coração pode virar guerra entre torcida e direção do clube. Pode virar caça a atletas que não desempenham bem. Uma loucura. Neste domingo, assistindo Inter x Santos, fiquei chocado com as cenas durante e após o jogo. Durante o jogo, um grupo de colorados agrediu vergonhosamente um torcedor do Santos que estava no meio da torcida do Inter. Qual crime ou erro dele ? Ser santista e ter sentado na arquibancada errada. Que absurdo ! Sabem qual o resultado das agressões ( pelo menos pelo que vi na transmissão ) ? O santista foi retirado e os colorados ficaram na arquibancada. Como assim ? Todos deveriam ser retirados e punidos pela enorme selvageria.



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Após o jogo que terminou com a derrota do Inter por 3x2 e deixou o time em uma situação muito difícil, com um pé na Série B 2027 , centenas, se não um milhar de torcedores, se reuniram na saída do portão dos atletas e da direção. Alguns conseguiram invadir a área do vestiário o Inter. , Tiros de bala de borracha, fumaça, explosões, medo, correria e pais fugindo e protegendo filhos que foram ver o time do coração. O que é isto ? Onde chegamos ? Aonde iremos ? Isto é uma barbárie sem controle.



Lembro que há anos, se não me engano em Recife, um descontrolado jogou um vaso sanitário do último andar de um dos estádios da cidade e matou um torcedor. O que vi no domingo no entorno do Beira-Rio não foi uma torcida frustrada com o time. Foram vândalos e bandidos atacando o que viam pela frente. Entendo que o Inter está em péssima situação, que a diretoria está agindo errado ( segundo estes torcedores ) e que o clube não pode cair. Não é por ai. Frustração não pode significar morte e feridos. Sei que é um assunto difícil de solucionar, mas absurdos como este deste domingo tem que acabar. As autoridades não podem tratar atos deste tipo como normal ou como ações de torcedores. Tem que ter punição. As torcidas que participaram de atos deste tipo tem que ser penalizadas e os que jogam pedras, agridem ou atacam profissionais e atletas tem que ser proibidos de ir a jogos. Hoje temos tecnologia de reconhecimento facial em muitos estádios e dá pra saber quem fez o que . Isto tem que parar antes que tenhamos mais mortes nas ruas e no entorno dos estádios. Futebol é emoção, alegria e até frustração. Tem que ser assim. Esta é a beleza do esporte. Quem usa da violência não pode ser tratado como torcedor, tem eu ser tratado como vândalo e criminoso. Não sou contra as torcidas organizadas. Sou contra os que se escondem dentro das torcidas organizadas para praticar atos violentos. Lugar de torcedor é no estádio. De vândalo é na cadeia. O que aconteceu domingo no Beira-Rio pode ser tudo, menos futebol.

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Raul Costa Jr. escreve às segundas-feiras no Lance! sobre os vários lados do esporte. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

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