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Cruzeiro: Fagner comenta sobre polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

O lateral destacou que o ocorrido é normal no futebol

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/09/2026 06:15
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Fagner na zoa mista após vitória do Cruzeiro contra o Athletico
Fagner na zoa mista após vitória do Cruzeiro contra o Athletico (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Mesmo com a vitória da Raposa por 3 a 1 contra o Athletico-PR no último domingo, a partida terminou com uma polêmica interna quando Kaio Jorge e Matheus Pereira debateram por uma cobrança de pênalti. Na zona mista, o lateral do Cruzeiro Fagner destacou que o ocorrido é normal no futebol.

– Não (conversei) porque estava no doping, mas o próprio Míster já explicou que tem uma ordem de batedores. São coisas normais no futebol, que eles já conversaram e se resolveram então está tudo certo – disse Fagner após a vitória do Cruzeiro.

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– A gente tem um cronograma, o primeiro e o segundo batedor. Eles não têm essa vaidade, é coisa que acontece. Tudo certo – destacou Fagner.

Artur Jorge explicou a questão

Antes de Fagner, coletiva de imprensa, o técnico Artur Jorge explicou a questão entre os dois atletas e ressaltou que prefere que eles briguem para cobrar a penalidade do que fujam da responsabilidade.

– Sobre os pênaltis, temos uma lista de três batedores por partida. Fazemos todas a s semanas, treinamos. Dos jogadores relacionados, hoje, o Matheus, Kaio e Bruno Rodrigues eram as opções. Está tudo certo, se fosse outro que não está na lista estaria errado. Depende de como queremos ver as coisas, vejo o que pode ser argumentação entre um e outro jogador. Ficaria preocupado se fugissem e não quisessem bater. Mostraria menos caráter. Todos os outros também gostariam de bater – explicou o técnico.

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Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR
Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro x Athetico-PR

Depois de um pré-jogo conturbado, com vaias, o Cruzeiro teve sua primeira chance no primeiro minuto, com chute de Matheus Henrique por cima do gol. Instantes depois, Gabriel Rojas isolou boa chance pela esquerda. Gerson teve oportunidade parecida, da entrada da área, mas também finalizou muito alto. A reposta rubro-negra veio aos 11 minutos, em contra-ataque que terminou em chute de Gilberto e defesa de Otávio. Em erro de Matheus Henrique no meio, Leozinho roubou a bola e chutou colocado à esquerda do gol.

Aos 29 minutos, a Raposa abriu o placar. Kaio Jorge avançou pelo meio, passou para Gerson na esquerda, que fez cruzamento para Matheus Pereira, fazer 1 a 0. Minutos depois os mandantes tiveram outra chance, pelo lado direito, mas o camisa 10 cabeceou à direita do gol. Os mineiros chegaram a ampliar com Matheus Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Quando chegou novamente, o Furacão empatou. João Cruz arriscou de fora da área pela esquerda e Otávio não alcançou. Em lance confuso no minuto final, Daiane Muniz foi instruída pelo VAR Daniel Nobre Bins e assinalou pênalti sem sequer revisar o lance. Matheus Pereira foi para a cobrança e Mycael defendeu.

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A etapa complementar teve um início mais truncado, com as duas equipes tendo dificuldade para finalizar as jogadas. Com a falta de espaço, o Cruzeiro voltou a chegar ao ataque apenas aos 18 minutos, em chute de longe de Matheus Henrique defendido por Mykael. O contragolpe rubro-negro veio com Viveros, que tentou encobrir Otávio, mas o goleiro impediu a virada.

Com pouco espaço para os atacantes, a Raposa fez o segundo com um volante. Lucas Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. Minutos depois, Viveros tentou o empate, mas sem ângulo, chutou nas mãos de Otávio. Em uma das poucas jogadas que Kaio Jorge conseguiu em velocidade, foi derrubado na área pelo goleiro e sofreu pênalti. O camisa 19 cobrou na direita e fez 3 a 1.

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