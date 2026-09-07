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Decisão de Jardim mantém futuro de Cebolinha no Flamengo em aberto

Atacante é desejado por outros clubes do futebol brasileiro

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 05:00
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Everton Cebolinha assiste ao jogo entre Flamengo e Mirassol do banco de reservas
Everton Cebolinha, reserva e sem muito espaço no Flamengo, pode movimentar o mercado de transferências (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images / Fotoarena / Folhapress)

Apesar de relacionado por Leonardo Jardim, o atacante Everton Cebolinha não entrou em campo na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Remo, neste domingo (6), no Mangueirão, em Belém. Consequentemente, o atacante não completou o seu 13º jogo na atual edição do Brasileirão, o que dificultaria uma transferência para outra equipe do país na temporada.

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Caso o jogador completasse 13 partidas, não poderia voltar a jogar pelo campeonato nacional com a camisa de outro clube em 2026. Como isso não aconteceu, o cenário muda para a reta final da janela de transferência, cujo encerramento acontece na sexta-feira (11).

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Cebolinha já recebeu proposta do Botafogo, inicialmente rejeitada pelo atacante, e também é observado por clubes como Santos, São Paulo e Grêmio. No exterior, o atleta chegou a negociar com o Krasnodar, da Rússia, e despertou interesse da Fiorentina, da Itália.

Com contrato apenas até o fim deste ano, Everton já avisou que não permanecerá no Flamengo em 2027. No entanto, poderá ser liberado antecipadamente pelo clube caso aconteça um acordo vantajoso. Recentemente, o Rubro-Negro acertou a chegada de dois reforços para o ataque, Anthony Valencia e Joaquín Freitas, e ainda teve o retorno de Gonzalo Plata após negociação frustrada com o Dínamo Moscou, da Rússia.

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Passagem de Cebolinha pelo Flamengo

Contratado pelo Flamengo em junho de 2022, Everton Cebolinha está em sua quinta temporada no clube. Até então, são 193 jogos, com 21 gols marcados e 26 assistências. O atacante teve seu maior número de partidas em 2023, quando entrou em campo 62 vezes, marcou seis gols e deu 10 assistências. Em 2024, foram 30 jogos, cinco gols e cinco assistências, enquanto em 2025 disputou 43 partidas, com quatro gols e quatro assistências. Já em 2026, soma 24 jogos, três gols e duas assistências.

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