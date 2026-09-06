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Sob o olhar de Ancelotti, Botafogo e Palmeiras empatam no Nilton Santos

Com o resultado, Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 20:34
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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RIO DE JANEIRO (RJ), 06.09.2026 - CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A: BOTAFOGO x PALMEIRAS - Marlon Freitas do Palmeiras durante partida contra o Botafogo, valida pela disputa do Campeonato Brasileiro Serie A, realizada no Nilton Santos, em Rio de Janeiro, neste domingo, 6.(Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)
Empate por 0 a 0 no Engenhão custa a liderança do Brasileirão ao Palmeiras, que cai para a vice-liderança com 53 pontos (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Botafogo e Palmeiras empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo (6), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar zerado, o Verdão acabou perdendo a liderança da competição para o Flamengo: a equipe paulista agora soma 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro assumiu a ponta da tabela com 54. O duelo no Rio de Janeiro também ficou marcado por um reencontro tenso, já que o zagueiro Alexander Barboza pisou no Engenhão pela primeira vez vestindo a camisa palmeirense e, ao lado de Marlon Freitas, que foi titular no Alviverde, ouviu intensas vaias da torcida alvinegra durante os 90 minutos.

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Barboza e Arthur Cabral em dividida em Botafogo x Palmeiras
Arthur Cabral jogador do Botafogo disputa lance com Barboza jogador do Palmeiras durante partida no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Como foi a partida entre Botafogo x Palmeiras

O confronto começou em ritmo acelerado e com chances lá e cá desde os minutos iniciais. Após uma tentativa de Montoro no começo da partida, o Palmeiras respondeu aos sete minutos com Lucas Evangelista, que finalizou fraco para defesa tranquila de Gabriel Batista. O Botafogo, no entanto, teve a oportunidade mais clara do primeiro tempo em um contra-ataque mortal puxado por Danilo Santos: Montoro deu passe açucarado para Villalba, mas o atacante, cara a cara com Carlos Miguel, chutou para fora e desperdiçou uma chance de ouro. O Verdão reanimou na sequência em jogada de Flaco López que sobrou para nova finalização de Evangelista, além de uma roubada de bola de Andreas Pereira sobre Danilo, que quase resultou no primeiro gol palmeirense.

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Gabriel Batista brilhou no Nilton Santos e garantiu a igualdade no placar com grandes defesas (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)
Gabriel Batista brilhou no Nilton Santos e garantiu a igualdade no placar com grandes defesas (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

Com o passar do tempo, o Palmeiras assumiu o controle das ações e passou a pressionar com frequência. Andreas Pereira cobrou falta perigosa e exigiu uma grande defesa de Gabriel Batista para salvar o Alvinegro, enquanto Maurício levou perigo em arremate para fora. A grande polêmica da etapa inicial aconteceu aos 24 minutos, quando Marçal cometeu falta na entrada da área em Andreas Pereira no momento em que o meia saía de cara para o gol. O lance gerou forte revolta do técnico Abel Ferreira e do banco de reservas do Palmeiras, que protestaram intensamente contra a decisão da arbitragem de aplicar apenas o cartão amarelo para o defensor botafoguense.

Na volta do intervalo, a partida manteve o tom movimentado da etapa inicial. A primeira chegada foi do Palmeiras em um contra-ataque veloz finalizado por Mauricio, que parou em defesa tranquila de Gabriel Batista. Pouco depois, Flaco López arriscou um belo chute, mas mandou para fora. O Botafogo respondeu em uma jogada bem trabalhada pela equipe alvinegra, embora Danilo Santos não tenha conseguido concluir a finalização. Na reta final, a pressão palmeirense voltou a aumentar: Mauricio apareceu livre para cabecear firme, exigindo mais uma grande defesa de Gabriel Batista para salvar o Glorioso. Com o jogo totalmente aberto nos minutos finais, Cristian Medina, que entrou na vaga de Montoro, arriscou um bom arremate de fora da área para o Alvinegro. Antes do apito final, sob vaias da torcida da casa, ainda deu tempo para Alexander Barboza receber o segundo amarelo e ser expulso, deixando o Verdão com um a menos no encerramento da partida.

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Com o empate fora de casa, o Verdão cai para a segunda colocação e perde a liderança do campeonato para o Flamengo, enquanto o Botafogo segue na 13ª colocação, mantendo-se firme na briga por uma vaga na Sul-Americana.

Visão do Lance!

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O gol inacreditável perdido por Lucas Villalba. O atacante alvinegro teve a oportunidade mais clara do jogo cara a cara com Carlos Miguel, mas mandou para fora e desperdiçou a chance que poderia ter mudado completamente o rumo do confronto.

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Deu aula 👍

Gabriel Batista. O goleiro alvinegro foi o grande responsável por garantir o ponto do Botafogo no Nilton Santos. Seguro e decisivo, salvou a equipe com milagres nas duas etapas: impediu o gol de falta de Andreas Pereira no primeiro tempo e buscou uma cabeçada à queima-roupa de Mauricio no início do segundo tempo. Atuação impecável debaixo das traves.

Ficou abaixo 📉

Lucas Villalba. Além de perder a chance de ouro da etapa inicial, o atacante do Botafogo foi bastante acionado pelo lado de campo, mas levou a pior em praticamente todos os duelos individuais e não conseguiu superar a marcação de Piquerez.

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Não vou ver isso sozinho 😧

Ei, juiz! 📣

A grande polêmica de arbitragem aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Marçal fez uma falta na entrada da área em Andreas Pereira que sairia de cara para o gol de Gabriel Batista. Abel Ferreira e o banco palmeiras reclamaram bastante da decisão do árbitro de dar apenas o cartão amarelo.


FICHA TÉCNICA
🏆 Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Arthur Cabral (Botafogo), Barboza (Palmeiras), Marçal (Botafogo), Montoro (Botafogo), Marlon Freitas (Palmeiras)
🟥 Cartão Vermelho: -

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⚫⚪ Botafogo (Técnico: Rodrigo Belão)
Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Lucas Monzón e Marçal; Villalba (Júnior Santos), Danilo Santos (Edenílson), Huguinho e Montoro (Cristian Medina); Arthur Cabral (Kadir Barría) e Danilo Pereira.

🟢⚪ Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Barboza e Piquerez; Andreas Pereira e Lucas Evangelista (Vitor Roque); Marlon Freitas, Mauricio (Jhon Arias) e Felipe Anderson (Emiliano Martínez); Flaco López.

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