O treinador Leonardo Jardim se derreteu pela torcida do Flamengo após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, neste domingo (6), no Mangueirão, em Belém (PA). Os rubro-negros recepcionaram o elenco na chegada à cidade, assim como na saída do hotel para o jogo.

— Em primeiro lugar, as minhas palavras são para os nossos torcedores, que desde ontem fizeram-nos sentir em casa, desde a recepção espetacular na nossa chegada ao hotel. O campo teve três fases: seco, com dificuldades, molhado e depois muito molhado. Mas o futebol é isso. É uma vitória merecida, o adversário só chutou uma bola ao gol. Nós tivemos bola na trave, grandes defesas do goleiro adversário. É uma vitória inteiramente merecida, que poderia ser até mais expressiva — disse o português.

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O técnico elogiou não só a torcida do Flamengo, mas o público brasileiro de forma geral.

— Já falei algumas vezes: uma das minhas motivações para vir ao Campeonato Brasileiro foi a torcida. Os torcedores do Flamengo são fantásticos, como foram os do Remo hoje. Em todos os estádios tem festa. Já estive em sete ou oito campeonatos e não vejo ninguém tão fervoroso e apaixonado como o brasileiro. É o número um — exaltou.

Apesar de não marcar há três jogos, o atacante Pedro também foi elogiado por Leonardo Jardim. Segundo o comandante rubro-negro, o camisa 9 só não fez gol devido à grande atuação do goleiro do Remo, Marcelo Rangel, com direito à defesa brilhante em chute na pequena área.

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— O Pedro só não fez gol porque o goleiro fez duas defesas fantásticas, uma no cabeceio e a seguinte, que talvez seja uma das melhores que teremos este ano no campeonato: fecha os olhos, joga-se e tira a bola que já parecia lá dentro. Pedro fez o seu papel, não queremos ser dependentes dele ou de ninguém. Temos Lino, Pedro, Paquetá, Carrascal, todos. O importante é fazermos gols e ganharmos os jogos — comentou.

O autor do gol do Flamengo foi Samuel Lino, grande destaque da equipe mais uma vez, também exaltado pelo português.

— O Lino tem mostrado ao longo da temporada sua versatilidade, consegue fazer mais de uma função, aprendeu ideias que eu tinha para ele. Está conseguindo aproveitar nossa proposta. É um jogador diferente do Arrascaeta ou do Carrascal, com outras nuances. É a individualidade dentro do coletivo, que é o mais importante — analisou.

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Samuel Lino comemora o seu gol, que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Remo no Mangueirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Outras respostas do técnico do Flamengo

Briga pelo título com o Palmeiras

— O determinante para a nossa caminhada é humildade, capacidade de trabalho, respeito aos adversários, trabalhar como equipe competitiva mesmo diante das dificuldades. Sem empolgação. Vamos continuar trabalhando diariamente para representar o Flamengo no mais alto nível.

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Substituições e comportamento rubro-negro

— Com certeza criamos várias situações: lembro de dois chutes do Samuel Lino, chute do Arrasca, cabeçada do Paquetá, grandes defesas contra o Pedro. Quando coloquei o BH, foi para a gente ter mais agressividade no cruzamento. Eu disse: "Joga mais por dentro, ajuda o Pedro como segundo atacante". Quando fizemos o 1 a 0, retornei à estrutura inicial. Nos últimos 20 minutos, o campo estava impraticável, a bola não rolava e foi tudo na base dos duelos. Mas todos fizeram um sacrifício especial. Para lutar, ganhar duelos. Uma equipe é isso. O jogo mudou, tivemos que jogar de outra forma na parte final, com mais luta e garra, e isso é uma coisa que eu gosto de representar nas minhas equipes.

Utilização de Plata contra o Del Valle

— Plata deve chegar e, se estiver em condições físicas, tomaremos essa decisão.

Duelo com o Del Valle na Libertadores

— Primeiro, vocês sabem que o próximo jogo é sempre o mais importante. A minha mensagem para os jogadores é essa. Não vale a pena pensar num jogo sem resolver o outro. Hoje resolvemos o jogo contra o Remo e, se não tivéssemos, o estado da equipe seria diferente. É um adversário que faz grande temporada, mas, como em todos os jogos, vamos jogar para vencer. É o nosso DNA, nossa forma de jogar, como eles têm a deles. Vai ser um grande jogo. Queremos ser competentes para nos classificarmos.