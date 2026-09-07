PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

A 26ª rodada do Brasileirão se encerra hoje com Grêmio e Vitória, às 20h (de Brasília). No entanto, decisões incorretas dos juízes em jogos decisivos para o futuro do campeonato chamam a atenção. O especialista em arbitragem, PC Oliveira, analisou a atuação dos árbitros nos jogos de Botafogo x Palmeiras, Remo x Flamengo e Fluminense x Vasco.

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PC Oliveira analisa erros em Botafogo x Palmeiras

Marçal derrubou Andreas Pereira na entrada da área e recebeu apenas o cartão amarelo. Para o comentarista de arbitragem, PC Oliveira, o jogador deveria ter sido expulso por ser o último homem e pelo meia alviverde estar em chance clara de gol.

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Após o apito final, Andreas Pereira se manifestou sobre o lance e questionou a decisão final do árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima:

- Sobre a falta ali, acho que dominei ela certo. Eu ia para o gol sozinho, foi o último homem, não consegui ver quem estava do meu lado esquerdo, mas assumo que ele era o último — disse Andreas em entrevista ao Premiere.

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Para PC Oliveira, houve falha em Remo x Flamengo

O segundo lance de análise do especialista foi durante o confronto entre Remo e Flamengo. A cena aconteceu na segunda etapa, quando Joaquín Freitas, recém-contratado pelo Rubro-Negro, buscou sua primeira jogada após entrar em campo.

O argentino sofreu uma entrada dura no tornozelo esquerdo e ficou caído no gramado, queixando-se de dores. De acordo com PC Oliveira, a infração era para cartão vermelho direto, punição a qual não foi aplicada pelo árbitro Lucas Casagrande.

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- Paulo César de Oliveira, o nosso consultor de assuntos de arbitragem, diz que é pra vermelho - informou Gustavo Villani ao longo da transmissão.

Fluminense e Vasco com decisão errada da arbitragem

Por fim, PC Oliveira analisou o confronto entre Fluminense x Vasco no Maracanã. De acordo com o especialista, Davi de Oliveira Lacerda, árbitro da partida, Adson deveria ter sido expulso por falta em Kevin Serna na reta final da partida, além da marcação de penalidade máxima a favor da equipe tricolor.

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No lance, o atacante do Fluminense saiu cara a cara com Léo Jardim e, antes de finalizar, foi desequilibrado pelo atleta cruz-maltino. Em campo, a arbitragem mandou o jogo seguir.

— De acordo com PC, o Adson não disputa a bola, toca Kevin Serna por baixo. Por isso, na opinião de Paulo César de Oliveira, toque na perna de Kevin Serna seria pênalti e cartão vermelho para Adson — disse Luiz Carlos Jr., informando a opinião do especialista.

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PC Oliveira analisa erros de arbitragem do Brasileirão (Foto: Reprodução)

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