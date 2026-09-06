Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro e disputa por cobranças de pênaltis
A Raposa voltou a vencer ao bater o Athletico-PR no Mineirão
O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, avaliou a vitória por 3 a 1 na tarde deste domingo (6), contra o Athletico-PR. Em coletiva de imprensa, o treinador avaliou as mudanças que fez na equipe e explicou a disputa entre Kaio Jorge e Matheus Pereira pelas cobranças de pênaltis da equipe.
– Esta vitória seria importante sempre, fosse qual fosse o desfecho das copas. Seria sempre importante porque é uma competição de frente, onde nós somos a melhor equipe desde que cheguei. Era importante para manter o registro de excelência, mas também para podermos seguir na busca pela Libertadores – analisou.
– As alterações foram feitas com base no adversário. Visavam ter mais controle de jogo. O rival tinha jogadores muito rápidos na frente. O Viveros é um exemplo. Tentamos ter os dois zagueiros próximos. Com os quatro homens, Matheus Pereira, Gerson, Matheus Henrique e Romero, foram capazes de anular os volantes do adversário e controlar os outros em zonas baixas. Também ter laterais corajosos – explicou Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.
– Sobre os pênaltis, temos uma lista de três batedores por partida. Fazemos todas a s semanas, treinamos. Dos jogadores relacionados, hoje, o Matheus, Kaio e Bruno Rodrigues eram as opções. Está tudo certo, se fosse outro que não está na lista estaria errado. Depende de como queremos ver as coisas, vejo o que pode ser argumentação entre um e outro jogador. Ficaria preocupado se fugissem e não quisessem bater. Mostraria menos caráter. Todos os outros também gostariam de bater – explicou o técnico.
Cruzeiro x Athetico-PR
Depois de um pré-jogo conturbado, com vaias, o Cruzeiro teve sua primeira chance no primeiro minuto, com chute de Matheus Henrique por cima do gol. Instantes depois, Gabriel Rojas isolou boa chance pela esquerda. Gerson teve oportunidade parecida, da entrada da área, mas também finalizou muito alto. A reposta rubro-negra veio aos 11 minutos, em contra-ataque que terminou em chute de Gilberto e defesa de Otávio. Em erro de Matheus Henrique no meio, Leozinho roubou a bola e chutou colocado à esquerda do gol.
Aos 29 minutos, a Raposa abriu o placar. Kaio Jorge avançou pelo meio, passou para Gerson na esquerda, que fez cruzamento para Matheus Pereira, fazer 1 a 0. Minutos depois os mandantes tiveram outra chance, pelo lado direito, mas o camisa 10 cabeceou à direita do gol. Os mineiros chegaram a ampliar com Matheus Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Quando chegou novamente, o Furacão empatou. João Cruz arriscou de fora da área pela esquerda e Otávio não alcançou. Em lance confuso no minuto final, Daiane Muniz foi instruída pelo VAR Daniel Nobre Bins e assinalou pênalti sem sequer revisar o lance. Matheus Pereira foi para a cobrança e Mycael defendeu.
A etapa complementar teve um início mais truncado, com as duas equipes tendo dificuldade para finalizar as jogadas. Com a falta de espaço, o Cruzeiro voltou a chegar ao ataque apenas aos 18 minutos, em chute de longe de Matheus Henrique defendido por Mykael. O contragolpe rubro-negro veio com Viveros, que tentou encobrir Otávio, mas o goleiro impediu a virada.
Com pouco espaço para os atacantes, a Raposa fez o segundo com um volante. Lucas Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. Minutos depois, Viveros tentou o empate, mas sem ângulo, chutou nas mãos de Otávio. Em uma das poucas jogadas que Kaio Jorge conseguiu em velocidade, foi derrubado na área pelo goleiro e sofreu pênalti. O camisa 19 cobrou na direita e fez 3 a 1.
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