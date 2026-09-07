Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

O Cruzeiro venceu o Athletico-PR por 3 a 1 no último domingo (6). No entanto, o que chamou atenção no confronto foi o desentendimento entre Kaio Jorge e Matheus Pereira para decidirem qual seria o cobrador do pênalti marcado. Nas redes sociais, o influenciador Velloso publicou um vídeo realizando uma leitura labial do momento.

O influenciador e dublador relata que o vídeo tem uma margem de erro, deixando claro que não é uma transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos.

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Kaio Jorge e Matheus Pereira se desentendem

Como foi o confronto entre Raposa e o Furacão?

Depois de um pré-jogo conturbado, com vaias, o Cruzeiro teve sua primeira chance no primeiro minuto, com chute de Matheus Henrique por cima do gol. Instantes depois, Gabriel Rojas isolou boa chance pela esquerda. Gerson teve oportunidade parecida, da entrada da área, mas também finalizou muito alto. A resposta rubro-negra veio aos 11 minutos, em contra-ataque que terminou em chute de Gilberto e defesa de Otávio. Em erro de Matheus Henrique no meio, Leozinho roubou a bola e chutou colocado à esquerda do gol.

Aos 29 minutos, a Raposa abriu o placar. Kaio Jorge avançou pelo meio, passou para Gerson na esquerda, que fez cruzamento para Matheus Pereira fazer 1 a 0. Minutos depois os mandantes tiveram outra chance, pelo lado direito, mas o camisa 10 cabeceou à direita do gol. Os mineiros chegaram a ampliar com Matheus Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Quando chegou novamente, o Furacão empatou. João Cruz arriscou de fora da área pela esquerda e Otávio não alcançou. Em lance confuso no minuto final, Daiane Muniz foi instruída pelo VAR Daniel Nobre Bins e assinalou pênalti sem sequer revisar o lance. Matheus Pereira foi para a cobrança e Mycael defendeu.

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A etapa complementar teve um início mais truncado, com as duas equipes tendo dificuldade para finalizar as jogadas. Com a falta de espaço, o Cruzeiro voltou a chegar ao ataque apenas aos 18 minutos, em chute de longe de Matheus Henrique defendido por Mykael. O contragolpe rubro-negro veio com Viveros, que tentou encobrir Otávio, mas o goleiro impediu a virada.

Com pouco espaço para os atacantes, a Raposa fez o segundo com um volante. Lucas Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. Minutos depois, Viveros tentou o empate, mas, sem ângulo, chutou nas mãos de Otávio. Em uma das poucas jogadas que Kaio Jorge conseguiu em velocidade, foi derrubado na área pelo goleiro e sofreu pênalti. O camisa 19 cobrou na direita e fez 3 a 1.

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