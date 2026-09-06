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Dê suas notas: Botafogo e Palmeiras não saem do zero no Nilton Santos

Jogo foi válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 20:42
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Botafogo e Palmeiras empataram por 0 a 0
Botafogo e Palmeiras empataram por 0 a 0 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Botafogo e Palmeiras empataram por 0 a 0, na noite deste domingo (6), em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Noite para esquecer para as duas equipes no Estádio Nilton Santos. Avalie os jogadores do Alvinegro e do Verdão:

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Como foi o jogo entre Botafogo e Palmeiras

O confronto começou em ritmo acelerado e com chances lá e cá desde os minutos iniciais. Após uma tentativa de Montoro no começo da partida, o Palmeiras respondeu aos sete minutos com Lucas Evangelista, que finalizou fraco para defesa tranquila de Gabriel Batista. O Botafogo, no entanto, teve a oportunidade mais clara do primeiro tempo em um contra-ataque mortal puxado por Danilo SantosMontoro deu passe açucarado para Villalba, mas o atacante, cara a cara com Carlos Miguel, chutou para fora e desperdiçou uma chance de ouro. O Verdão reanimou na sequência em jogada de Flaco López que sobrou para nova finalização de Evangelista, além de uma roubada de bola de Andreas Pereira sobre Danilo, que quase resultou no primeiro gol palmeirense.

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➡️Torcedores reagem a gol perdido em Botafogo x Palmeiras: 'Loucura'

Com o passar do tempo, o Palmeiras assumiu o controle das ações e passou a pressionar com frequência. Andreas Pereira cobrou falta perigosa e exigiu uma grande defesa de Gabriel Batista para salvar o Alvinegro, enquanto Maurício levou perigo em arremate para fora. A grande polêmica da etapa inicial aconteceu aos 24 minutos, quando Marçal cometeu falta na entrada da área em Andreas Pereira no momento em que o meia saía de cara para o gol. O lance gerou forte revolta do técnico Abel Ferreira e do banco de reservas do Palmeiras, que protestaram intensamente contra a decisão da arbitragem de aplicar apenas o cartão amarelo para o defensor botafoguense.

Na volta do intervalo, a partida manteve o tom movimentado da etapa inicial. A primeira chegada foi do Palmeiras em um contra-ataque veloz finalizado por Mauricio, que parou em defesa tranquila de Gabriel Batista. Pouco depois, Flaco López arriscou um belo chute, mas mandou para fora. O Botafogo respondeu em uma jogada bem trabalhada pela equipe alvinegra, embora Danilo Santos não tenha conseguido concluir a finalização. Na reta final, a pressão palmeirense voltou a aumentar: Mauricio apareceu livre para cabecear firme, exigindo mais uma grande defesa de Gabriel Batista para salvar o Glorioso. Com o jogo totalmente aberto nos minutos finais, Cristian Medina, que entrou na vaga de Montoro, arriscou um bom arremate de fora da área para o Alvinegro. Antes do apito final, sob vaias da torcida da casa, ainda deu tempo para Alexander Barboza receber o segundo amarelo e ser expulso, deixando o Verdão com um a menos no encerramento da partida.

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Botafogo e Palmeiras no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Palmeiras no Estádio Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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