Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Titular do Cruzeiro avalia reação após eliminação: 'Fizemos o que tinha que ser feito'

O zagueiro foi titular neste domingo na partida contra o Furacão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/09/2026 19:50
Favorite o Lance! no Google
João Marcelo na zona mista após Cruzeiro x CAP
João Marcelo na zona mista após Cruzeiro x CAP (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Depois da eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil, a Raposa venceu o Athletico-PR neste domingo (6), por 3 a 1, no Mineirão e chegou a 42 pontos. Após a partida, João Marcelo, titular do Cruzeiro, avaliou a reação da equipe para o duelo contra o Furacão.

– Ficamos muito frustrados com a eliminação, muito chateados. Uma semana muito difícil. Mas internamente todos sabem da força do nosso grupo, da qualidade, é um grupo trabalhador. Sabíamos que precisávamos dar uma resposta hoje. Foi o que aconteceu, fizemos o que tinha que ser feito. Agora é focar, trabalhar durante a semana e buscar a vitória contra o Santos – avaliou o titular do Cruzeiro na zona mista em resposta à pergunta do Lance!.

continua após a publicidade

A tendência no momento é que João Marcelo ganhe mais oportunidades como titular no Cruzeiro. Isso porque o principal nome da posição, Jonathan Jesus teve uma lesão no clássico e ficará fora de combate por algumas semanas.

Cruzeiro x Athetico-PR

Depois de um pré-jogo conturbado, com vaias, o Cruzeiro teve sua primeira chance no primeiro minuto, com chute de Matheus Henrique por cima do gol. Instantes depois, Gabriel Rojas isolou boa chance pela esquerda. Gerson teve oportunidade parecida, da entrada da área, mas também finalizou muito alto. A reposta rubro-negra veio aos 11 minutos, em contra-ataque que terminou em chute de Gilberto e defesa de Otávio. Em erro de Matheus Henrique no meio, Leozinho roubou a bola e chutou colocado à esquerda do gol.

continua após a publicidade

Aos 29 minutos, a Raposa abriu o placar. Kaio Jorge avançou pelo meio, passou para Gerson na esquerda, que fez cruzamento para Matheus Pereira, fazer 1 a 0. Minutos depois os mandantes tiveram outra chance, pelo lado direito, mas o camisa 10 cabeceou à direita do gol. Os mineiros chegaram a ampliar com Matheus Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Quando chegou novamente, o Furacão empatou. João Cruz arriscou de fora da área pela esquerda e Otávio não alcançou. Em lance confuso no minuto final, Daiane Muniz foi instruída pelo VAR Daniel Nobre Bins e assinalou pênalti sem sequer revisar o lance. Matheus Pereira foi para a cobrança e Mycael defendeu.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A etapa complementar teve um início mais truncado, com as duas equipes tendo dificuldade para finalizar as jogadas. Com a falta de espaço, o Cruzeiro voltou a chegar ao ataque apenas aos 18 minutos, em chute de longe de Matheus Henrique defendido por Mykael. O contragolpe rubro-negro veio com Viveros, que tentou encobrir Otávio, mas o goleiro impediu a virada.

continua após a publicidade
Romero comemora gol com Matheus Pereira
Romero comemora gol com Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com pouco espaço para os atacantes, a Raposa fez o segundo com um volante. Lucas Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. Minutos depois, Viveros tentou o empate, mas sem ângulo, chutou nas mãos de Otávio. Em uma das poucas jogadas que Kaio Jorge conseguiu em velocidade, foi derrubado na área pelo goleiro e sofreu pênalti. O camisa 19 cobrou na direita e fez 3 a 1.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Cruzeiro

Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro e disputa por cobranças de pênaltis

Há 1 hora
Romero comemora gol com Matheus Pereira

Futebol Nacional

Cruzeiro vence o Athletico-PR em jogo marcado por protestos

Há 1 hora
Matheus Pereira e jogadores do Cruzeiro se abraçando

Cruzeiro

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Athletico no Brasileirão

Há 2 horas
Vestiário do Cruzeiro contra o CAP

Cruzeiro

Time modificado! Confira escalação do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Há 4 horas
Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Futebol Feminino

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Há 8 horas
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge terá que fazer mudança

Há 11 horas
Mais LANCE!
Bolas do sorteio da Libertadores

Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definida

Pré jogo Cruzeiro x Athletico-PR

Cruzeiro x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League

Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semana

Lucas Silva em jogo contra o Mirassol

Com Artur Jorge, Lucas Silva tem menor minutagem no Cruzeiro desde retorno

Alexander Barboza contra o Fortaleza

Com Barboza e oito nomes que jogam no Brasil, Uruguai é convocado por Forlán

Gerson finaliza contra Everson

Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil

Bandeira do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro rebate falas de empresário e vai à Justiça

Jonathan Jesus no corredor do Maracanã

Cruzeiro confirma lesão do zagueiro Jonathan Jesus

Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Artur Jorge o Mineirão

Cruzeiro alcança 50 jogos na temporada com cenário frustrante

Pedrinho, Pedro Junio e Artur Jorge

Perspectivas para o Cruzeiro: o impacto das eliminações no planejamento do clube