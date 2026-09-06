Depois da eliminação para o Atlético-MG na Copa do Brasil, a Raposa venceu o Athletico-PR neste domingo (6), por 3 a 1, no Mineirão e chegou a 42 pontos. Após a partida, João Marcelo, titular do Cruzeiro, avaliou a reação da equipe para o duelo contra o Furacão.

– Ficamos muito frustrados com a eliminação, muito chateados. Uma semana muito difícil. Mas internamente todos sabem da força do nosso grupo, da qualidade, é um grupo trabalhador. Sabíamos que precisávamos dar uma resposta hoje. Foi o que aconteceu, fizemos o que tinha que ser feito. Agora é focar, trabalhar durante a semana e buscar a vitória contra o Santos – avaliou o titular do Cruzeiro na zona mista em resposta à pergunta do Lance!.

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A tendência no momento é que João Marcelo ganhe mais oportunidades como titular no Cruzeiro. Isso porque o principal nome da posição, Jonathan Jesus teve uma lesão no clássico e ficará fora de combate por algumas semanas.

Cruzeiro x Athetico-PR

Depois de um pré-jogo conturbado, com vaias, o Cruzeiro teve sua primeira chance no primeiro minuto, com chute de Matheus Henrique por cima do gol. Instantes depois, Gabriel Rojas isolou boa chance pela esquerda. Gerson teve oportunidade parecida, da entrada da área, mas também finalizou muito alto. A reposta rubro-negra veio aos 11 minutos, em contra-ataque que terminou em chute de Gilberto e defesa de Otávio. Em erro de Matheus Henrique no meio, Leozinho roubou a bola e chutou colocado à esquerda do gol.

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Aos 29 minutos, a Raposa abriu o placar. Kaio Jorge avançou pelo meio, passou para Gerson na esquerda, que fez cruzamento para Matheus Pereira, fazer 1 a 0. Minutos depois os mandantes tiveram outra chance, pelo lado direito, mas o camisa 10 cabeceou à direita do gol. Os mineiros chegaram a ampliar com Matheus Henrique, mas o lance foi anulado por impedimento. Quando chegou novamente, o Furacão empatou. João Cruz arriscou de fora da área pela esquerda e Otávio não alcançou. Em lance confuso no minuto final, Daiane Muniz foi instruída pelo VAR Daniel Nobre Bins e assinalou pênalti sem sequer revisar o lance. Matheus Pereira foi para a cobrança e Mycael defendeu.

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A etapa complementar teve um início mais truncado, com as duas equipes tendo dificuldade para finalizar as jogadas. Com a falta de espaço, o Cruzeiro voltou a chegar ao ataque apenas aos 18 minutos, em chute de longe de Matheus Henrique defendido por Mykael. O contragolpe rubro-negro veio com Viveros, que tentou encobrir Otávio, mas o goleiro impediu a virada.

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Romero comemora gol com Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com pouco espaço para os atacantes, a Raposa fez o segundo com um volante. Lucas Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação e chutou na saída do goleiro para fazer 2 a 1. Minutos depois, Viveros tentou o empate, mas sem ângulo, chutou nas mãos de Otávio. Em uma das poucas jogadas que Kaio Jorge conseguiu em velocidade, foi derrubado na área pelo goleiro e sofreu pênalti. O camisa 19 cobrou na direita e fez 3 a 1.

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