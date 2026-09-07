Ayrton Lucas celebra desempenho em maratona de jogos pelo Flamengo
Lateral-esquerdo foi titular nos últimos sete jogos do Rubro-Negro
O lateral-esquerdo Ayrton Lucas celebrou o seu desempenho em maratona de jogos pelo Flamengo após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, neste domingo (6), em Belém, pelo Brasileirão. Desde a lesão de Alex Sandro, o defensor tem jogado quase todos os minutos possíveis: já são sete jogos consecutivos como titular, os quatro últimos disputados do início ao fim. Nos últimos 15 dias, então, o jogador passou mais de 360 minutos em campo.
— A gente tem que se cuidar, né? Principalmente fora de campo. A gente tem que fazer o nosso trabalho, porque no Brasil são muitos jogos, então, às vezes, você não escolhe quando vai ter uma sequência. Eu fico feliz de estar conseguindo responder bem, sem lesões, que é o mais importante para o atleta. É importante se cuidar não só fora de campo, mas dentro do clube também. A gente procura fazer trabalhos que ajudem a se sentir bem. Então, fico feliz de estar bem dentro de campo e em todo o trabalho, porque uma coisa leva à outra — afirmou.
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Muito além da disponibilidade, Ayrton Lucas cresceu de rendimento ao longo da sequência de partidas e contribuiu diretamente para o Flamengo não sofrer gols nos últimos três duelos, com Botafogo, Mirassol e Remo.
— A gente pensa nisso (não sofrer gols). Quando a gente acaba tomando gol, assiste aos vídeos para ver o que pode melhorar. Então, acho que mais um jogo sem tomar gols é muito importante para a gente da parte de trás pela questão de confiança. Como falei, a gente tem que defender bem e dar o máximo, porque sabe que, se não tomar gol, tem muita gente que vai decidir lá na frente. Então, fico feliz de estar bem na defesa — comemorou.
O lateral-esquerdo tem a confiança do técnico Leonardo Jardim, que já o elogiou em entrevistas, e da diretoria, que não priorizou a contratação de um concorrente na janela.
— Eu fico feliz pelo momento que eu estou vivendo com essa camisa. É sempre especial jogar neste clube. Fico feliz pela minha evolução, né? Então acho que fico feliz pela entrega, não só defensiva. Como eu falei, a gente tenta ajudar a parte ofensiva. Mas, principalmente, tem que defender bem — acrescentou.
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Maratona continua: a sequência do Flamengo
- 10/09: Independiente del Valle x Flamengo - Libertadores
- 13/09: Flamengo x Corinthians - Campeonato Brasileiro
- 17/09: Flamengo x Independiente del Valle - Libertadores
- 20/09: Flamengo x Bragantino - Campeonato Brasileiro
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