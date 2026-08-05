Presidente da CBF, sobre plano de Infantino para a Copa: 'Um pouco contra' Samir Xaud se manifesta sobre proposta de venda de direitos do Mundial

O presidente da CBF, Samir Xaud, disse nesta quarta–feira (5) que "não vê com bons olhos" o plano de Gianni Infantino de comercializar parte dos direitos da Copa do Mundo a fundos privados. O projeto veio a público na semana passada, causou revolta no mundo do futebol e acabou engavetado por Infantino, que agora se vê pressionado a deixar a presidência da Fifa.

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A proposta, feita às escuras e sem que nem mesmo assessores próximos a Infantino fossem informados, repercutiu assim que foi revelada pelo jornal britânico The Times. A Uefa aprovou por unanimidade entre as associações europeias um boicote às competições da Fifa e a Concacaf também refutou o projeto. A confederação asiática, por sua vez, manifestou solidariedade à decisão dos europeus, enquanto a Conmebol e confederação africana mantêm, por ora, postura de neutralidade.

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A CBF não se manifestou oficialmente sobre o tema, mas nesta quarta-feira (5), o presidente da entidade, Samir Xaud, declarou em entrevista a uma rede de TV do Piauí que, "pessoalmente", é contrário à intenção de Infantino.

— Estamos conversando com a Conmebol em relação a este assunto, mas é uma coisa que a gente não vê com bons olhos — declarou Samir Xaud, em entrevista ao Piauí TV1, da TV Clube, afiliada à TV Globo.

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Samir Xaud diz ser "um pouco contra" proposta de Gianni Infantino para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

Na sequência, o presidente da CBF reiterou que o posicionamento oficial será dado em conjunto com a confederação sul-americana, mas mais uma vez se manifestou contrário à proposta de Infantino.

— Vamos tomar uma decisão em bloco, juntamente com a Conmebol. Mas eu, particularmente, sou um pouco contra essa venda de direitos.

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