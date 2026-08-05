Goiás comete gafe nas redes sociais em post para ídolo Paghetti conquistou quatro títulos pelo Goiás

Na última terça-feira (5), o Goiás cometeu uma gafe ao publicar uma mensagem de feliz aniversário para o ex-atacante Paghetti, um dos maiores ídolos da história do clube, sem considerar que o jogador faleceu há seis meses. A publicação foi feita por meio das redes sociais do clube, que, posteriormente, se retratou e corrigiu o erro rapidamente. O ídolo chegou a ganhar quatro títulos pelo clube, entre eles, o título goiano de 1975.

Na publicação original, o clube escreveu que desejava que "este novo ciclo seja repleto de saúde, felicidade e muitas realizações". O ex-jogador e ídolo do clube, Paghetti, morreu em janeiro de 2026, o que tornou a mensagem inadequada. A expressão "novo ciclo", associada a prosperidade futura, foi a parte mais problemática do texto.

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Paghetti foi campeão três vezes do Campeonato Goiano pelo clube brasileiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Correção do Goiás nas redes sociais

Pouco depois da publicação, o Goiás editou a postagem e substituiu os votos de aniversário por uma homenagem ao ex-jogador. Na versão corrigida, o clube escreveu: "Neste dia especial, prestamos nossa homenagem e recordamos com gratidão o legado que Paghetti deixou ao Verdão. Sua história permanece viva na memória da Nação Esmeraldina e na grandeza do Goiás Esporte Clube."

A assessoria de imprensa do Goiás informou ao portal de notícias, GE, que o clube mantém o hábito de publicar homenagens a ídolos em datas de aniversário, mesmo após o falecimento deles, como uma forma de agradecimento eterno ao clube. No entanto, reconheceu que, neste caso, o texto precisava de adaptação, sobretudo por causa da referência ao "novo ciclo", trecho retirado na versão final.

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Trajetória de Ary Paghetti pelo clube brasileiro

O ex-atacante Ary Paghetti defendeu o Goiás entre 1973 e 1976. Nos quatro anos pelo clube, marcou 36 gols e conquistou três edições da Copa Leonino Caiado, em 1973, 1974 e 1975. O atacante também foi campeão do Campeonato Goiano de 1975, título conquistado de forma invicta pelo Verdão.

Desta forma, sendo reconhecido como um grande ídolo do esmeraldino, que sempre que possível publica homenagens e mensagens de agradecimento ao ex-jogador que marcou história pelo clube.

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