Mauro Cezar critica Neymar em Remo x Santos: 'Obrigação' Comentarista afirma que classificação era o mínimo esperado

O comentarista Mauro Cezar criticou a atuação e a repercussão em torno de Neymar após a vitória do Santos sobre o Remo, que garantiu a classificação do Peixe às quartas de final da Copa do Brasil.

➡️Sormani analisa polêmica em Remo x Santos: 'Eu não entendo'

Durante o ao vivo do programa do UOL, o jornalista afirmou que o avanço da equipe era uma obrigação diante da diferença de investimento entre os clubes e minimizou os elogios ao camisa 10 pela assistência para o gol de Rony.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Cuca sobre Neymar em Remo x Santos viraliza: 'Parabéns'

Na análise, Mauro destacou que o Remo vive uma realidade financeira muito inferior à do Santos e que a equipe paulista tinha o dever de confirmar a vaga.

— O Clube do Remo veio da Série C para a Série B, da Série B para a Série A. É um dos clubes de menor investimento do Campeonato Brasileiro, luta pela permanência na primeira divisão. E o Santos tem um investimento alto, não só o Neymar, que é o mais caro jogador do futebol brasileiro, não é isso? Como outros bons e caros jogadores, embora não formem uma boa equipe — afirmou.

continua após a publicidade

➡️Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou'

Em seguida, o comentarista reforçou que a classificação santista não deveria ser tratada como um grande feito.

— Obrigação! Dois jogos, tem obrigação de classificar. Se o Remo se classifica, é um grande feito do Remo. Se o Santos é desclassificado, é normal, dois jogos. É demais! Ah, deu um passe para gol, nossa. Por que é que não deu um passe para gol lá contra a Noruega? Não deu passe para gol, né? Ali importava — completou.

➡️ Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

Como foi o jogo entre Remo e Santos

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

continua após a publicidade

A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais que o Remo, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

continua após a publicidade

Elenco do Santos comemora classificação na Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

O Remo respondeu o Santos e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira, justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada do Santos contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols do Santos! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.