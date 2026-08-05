Almada, Luiz Henrique e Danilo: Braune é sincero sobre negociações
Influenciador comentou a disputa entre Flamengo e River por Almada
A negociação entre Flamengo e Almada segue movimentando o mercado da bola, e ganhou a opinião de um torcedor ilustre do Botafogo. Durante entrevista exclusiva ao Lance!, na última terça-feira (4), na Rio Innovation Week, o influenciador Braune afirmou que o futuro do meia argentino ainda está em aberto e evitou cravar um destino para o jogador.
Na visão do botafoguense, o cenário permanece indefinido, apesar dos fortes rumores de um retorno à Argentina.
— Parece que ele está querendo voltar para a Argentina, mas, cara, tudo pode acontecer — afirmou Braune.
O comentário acontece em meio à disputa entre Flamengo e River Plate pelo jogador. O Rubro-Negro aguarda uma resposta de Almada após a viagem do diretor de futebol José Boto à Argentina, mas mantém a postura de não entrar em um leilão financeiro pela contratação.
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Nos bastidores, o River Plate aparece com vantagem na proposta salarial, oferecendo cerca de US$ 5 milhões por temporada. O Flamengo, por outro lado, aposta no projeto esportivo e na possibilidade de disputar os principais títulos do continente para convencer o meia. Além disso, o clube carioca acredita que a boa relação construída recentemente com o estafe do jogador e com o Atlético de Madrid pode pesar positivamente na negociação.
Enquanto a decisão não acontece, Braune lembrou que o futebol costuma reservar reviravoltas, citando a própria trajetória de jogadores ligados ao Botafogo.
— Na final da Copa do Mundo, a caneleira que ele utilizou era dele com a camisa do Botafogo e a taça da Libertadores. Futebol é profissionalismo. Assim como o Luiz Henrique também saiu do Fluminense, foi para a Europa, depois voltou para o Botafogo e fez história. Acontece — concluiu.
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Braune acredita que Luiz Henrique ainda pensa no Botafogo
Outro nome que entrou na conversa foi Luiz Henrique, alvo monitorado pelo Flamengo nesta janela. Para Braune, o atacante mantém uma ligação muito forte com o Botafogo e não esconde o carinho pelo clube.
— Eu não tenho dúvida. Se você conversa com pessoas ao redor do Luiz Henrique, ele toda vez que vem ao Rio de Janeiro visita o Botafogo, vai a um treino, faz uma recuperação muscular lá com a fisioterapia porque é amigo dos caras. E fala: "Tem vaga aí?". Claro que para ele seria legal um dia voltar ao Botafogo — contou.
Apesar disso, o influenciador entende que um eventual retorno não combina com o atual momento financeiro do clube alvinegro.
— O momento do Botafogo é de estabilizar a casa. O Botafogo precisa se reestruturar, ter uma recuperação judicial. Então não dá para pegar 30 milhões de euros e gastar em um jogador. Seria até uma afronta a tudo o que o Botafogo está se propondo a fazer nessa reconstrução — afirmou.
Braune acredita que outros clubes brasileiros, como Flamengo e Cruzeiro, aparecem em posição mais confortável financeiramente para disputar uma contratação desse porte.
— Numa dessas, você tem um Flamengo que tem muito dinheiro, um Cruzeiro que tem muito dinheiro, você tem um Arthur Jorge, que é um apelo também. Acho que em algum momento ele pode acabar voltando para o futebol brasileiro. Não sei se é agora, mas talvez na virada do ano — finalizou.
A declaração acontece um dia depois de José Boto admitir, em entrevista no desembarque no Aeroporto do Galeão, que o Flamengo trabalha com diferentes alternativas no mercado e não concentra seus esforços apenas em Almada. Luiz Henrique é um dos nomes monitorados pelo departamento de futebol rubro-negro.
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Permanência de Danilo é decisiva para o Botafogo
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Braune também comentou a permanência de Danilo no Botafogo após a negociação frustrada com o Palmeiras. Embora tenha discordado da forma como o volante tornou pública sua vontade de deixar o clube, o influenciador acredita que a continuidade do jogador pode mudar o patamar da equipe no restante da temporada.
— A única coisa de que discordei foi ele ter falado publicamente. Acho que isso é uma coisa que você fala em uma sala de reunião, não em um story do Instagram — contou.
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Dentro de campo, porém, Braune considera Danilo indispensável para as pretensões do Glorioso.
— O semestre do Botafogo passa pela permanência do Danilo, de jogadores como ele e o Montoro. Se ele saísse, o Botafogo brigaria para ficar no meio da tabela e ver o que dava. Ficando, o Botafogo briga por uma vaga na Pré-Libertadores e pode sonhar com fases finais da Sul-Americana — afirmou.
Destaque do primeiro turno do Brasileirão, Danilo soma dez gols e três assistências em 25 partidas em 2026, foi eleito o melhor jogador da primeira metade da competição na Bola de Prata e chegou à Copa do Mundo valorizado após se consolidar como um dos principais nomes do elenco alvinegro.
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