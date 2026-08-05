São Paulo acerta empréstimo de Tapia para time dos Estados Unidos
Após semanas de negociação, chileno será emprestado por um ano; saiba detalhes
O São Paulo acertou o empréstimo de Gonzalo Tapia ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. O atacante chileno de 24 anos teve negócio fechado com acordo válido por uma temporada e com opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões, de acordo com a cotação atual), segundo apuração do Lance!.
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Há algumas semanas, antes mesmo da abertura da janela de transferências, as conversas já haviam começado para que a negociação fosse concretizada, apesar de algumas divergências financeiras no meio do caminho. Nesta quarta-feira (5), no entanto, o martelo foi batido e o jogador não vestirá mais a camisa tricolor.
Tapia acabou perdendo espaço no time com a chegada do técnico Dorival Júnior, apesar de ser considerado o reserva imediato de Calleri.
Mesmo com sondagens de outros times, o chileno tinha a MLS como prioridade no momento. Com isso, ajudou com que a negociação fosse destravada, diminuindo também a folha salarial do São Paulo, que não vive um bom momento financeiro.
Tapia pelo São Paulo
- 48 jogos (23 titular)
- 8 gols
- 267 minutos para participar de gol
- 0.2 passe decisivo por jogo
- 1.2 finalizações por jogo (0.5 no gol)
- 50% de eficiência nos dribles
- 0.3 drible certo por jogo
- 33% de conversão em grandes chances
- 2.7 duelos ganhos por jogo
- 1.4 faltas sofridas por jogo
*Os números acima foram fornecidos pelo Sofascore
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