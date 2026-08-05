Craque Neto sai em defesa do Neymar em polêmica: 'Foi monstro' Camisa 10 santista virou protagonista no final do jogo

O apresentador Craque Neto saiu em defesa de Neymar após a classificação do Santos sobre o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de reprovar a atitude do camisa 10 depois da partida, o ex-jogador fez questão de destacar o desempenho do atacante durante os 90 minutos e afirmou que a repercussão acabou ofuscando uma boa atuação.

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Durante o programa Os Donos da Bola, da Band, Neto afirmou que Neymar foi decisivo para o Santos, participou da jogada do gol da vitória por 1 a 0 e suportou a pressão da torcida adversária.

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— Ele foi lá, jogou, viajou com o avião dele, foi xingado, trucidaram ele, ganhou o jogo, participou do gol e o Santos está classificado. Eu gostei do que ele fez dentro de campo — disse.

Na sequência, porém, o apresentador criticou o comportamento do atacante após o apito final, quando Neymar respondeu às provocações dos torcedores do Remo.

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— Ele foi juvenil, infantil, bebezinho. Como você não sabe aproveitar a grandeza sua? Sabe o que você tinha que ter feito? Troca a camisa, pega a camisa do Remo, veste a camisa do Remo e sai tranquilo, bate palma para todo mundo. Mas, no fim, você queria fazer aquilo. E está tudo bem. Quem perdeu foi o Remo — afirmou.

Neymar em ação no duelo entre Santos e Remo, na Copa do Brasil (Foto: Filipe Bispo /Fotoarena/Folhapress)

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Neto diz que polêmica apagou atuação de Neymar

Para Neto, a reação de Neymar fez com que o debate deixasse de lado sua atuação em campo e passasse a girar apenas em torno da confusão após o jogo.

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— Hoje, em tudo que é mídia, e ontem à noite, só se fala de você xingando. Eu não. Você foi monstro ontem. Você mostrou profissionalismo, mostrou que está acima desses caras todos — comentou.

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O apresentador também aproveitou para fazer críticas ao desempenho coletivo do Santos e afirmou que a equipe teve dificuldades mesmo na vitória.

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— O time do Santos é ruim. Se não é a expulsão do zagueiro, você não ganha. Mas você foi o cara. Hoje, não. Aí vem você se vitimizando — concluiu.

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Como foi o jogo entre Remo e Santos

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

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A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais que o Remo, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

Elenco do Santos comemora classificação na Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

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O Remo respondeu o Santos e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.

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O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira, justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada do Santos contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

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