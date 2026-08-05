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Após retorno do CRB, Estrella treina em separado e aguarda definição sobre futuro no Vasco

Meia de 21 anos pediu para voltar antes do fim do empréstimo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 15:30
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Estrella comemora gol do Vasco contra o São Paulo
Estrella comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Rudy Trindade / Folhapress)

O meia Estrella vive um momento de indefinição no Vasco. De volta ao clube após um retorno antecipado do empréstimo ao CRB, o jogador de 21 anos treina em separado enquanto a diretoria e a equipe do jogador avaliam qual será o próximo passo de sua carreira.

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Apesar das informações de que teria sido descartado pelo clube alagoano, o cenário é diferente: O Lance! apurou que a decisão de retornar ao Vasco partiu do próprio Estrella. Em junho deste ano, o meia solicitou a interrupção do empréstimo, mesmo tendo vínculo com o CRB até o fim de 2026. A prioridade era voltar ao Rio de Janeiro para reavaliar o planejamento da carreira, já que o contrato previa uma cláusula que permitia o retorno no meio do ano em função da abertura da janela de transferências europeia.

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A ida ao clube alagoano tinha um objetivo claro: recuperar ritmo de jogo e ganhar sequência no futebol profissional. Como já não podia atuar pelo Sub-20 do Vasco e vinha de um longo período afastado por causa de uma lesão no joelho — hoje completamente recuperada —, o empréstimo foi visto como a melhor alternativa para sua evolução.

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No CRB, porém, o cenário encontrado foi diferente do esperado. Quando chegou, o técnico Eduardo Barroca já tinha uma equipe consolidada após a conquista do Campeonato Alagoano. Estrella recebeu poucas oportunidades e foi titular principalmente em partidas com uma formação alternativa na Copa do Nordeste. Em seguida, o clube passou por uma queda de rendimento, Barroca acabou demitido e o meia perdeu ainda mais espaço.

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Ao todo, Estrella disputou 15 partidas pelo CRB e deu duas assistências. Nas últimas semanas antes do retorno ao Vasco, sequer foi relacionado para os três jogos finais da equipe.

Guilherme Estrella em campo pelo CRB
Guilherme Estrella em campo pelo CRB (Foto: Lucca Morais/CRB)

Apesar de treinar separado no CT Moacyr Barbosa, a situação do meia não significa que ele tenha sido descartado pelo Vasco. Internamente, o clube entende que ainda há potencial de desenvolvimento em um atleta de apenas 21 anos e trabalha para definir o melhor caminho para sua utilização.

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O retorno ao Cruz-Maltino também não representa, necessariamente, uma permanência no elenco principal. A tendência é que o Vasco busque um novo empréstimo para que Estrella possa acumular minutos, confiança e sequência, fatores considerados fundamentais para o desenvolvimento do jogador.

Estrella é uma das promessas da base do Vasco

Cria de São Januário, Estrella chegou ao Vasco em 2015, ainda na categoria Sub-10. Nas divisões de base, foi um dos destaques da geração campeã do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022, além de conquistar a Recopa Carioca nas duas temporadas. O meia era tratado como uma das principais promessas formadas pelo clube.

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A estreia no profissional aconteceu em 2024. Nas primeiras oportunidades, chamou atenção pelo bom desempenho, mas uma lesão no menisco interrompeu sua evolução e o afastou dos gramados por mais de um ano. O retorno ocorreu apenas em julho de 2025 e, desde então, o espaço foi reduzido. Na última temporada, entrou em campo apenas três vezes, acumulando 28 minutos.

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Agora, recuperado fisicamente, Estrella aguarda uma definição sobre o futuro. Enquanto isso, segue treinando no CT Moacyr Barbosa, à espera da decisão do Vasco sobre o próximo capítulo de sua carreira.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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