Após retorno do CRB, Estrella treina em separado e aguarda definição sobre futuro no Vasco Meia de 21 anos pediu para voltar antes do fim do empréstimo

O meia Estrella vive um momento de indefinição no Vasco. De volta ao clube após um retorno antecipado do empréstimo ao CRB, o jogador de 21 anos treina em separado enquanto a diretoria e a equipe do jogador avaliam qual será o próximo passo de sua carreira.

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Apesar das informações de que teria sido descartado pelo clube alagoano, o cenário é diferente: O Lance! apurou que a decisão de retornar ao Vasco partiu do próprio Estrella. Em junho deste ano, o meia solicitou a interrupção do empréstimo, mesmo tendo vínculo com o CRB até o fim de 2026. A prioridade era voltar ao Rio de Janeiro para reavaliar o planejamento da carreira, já que o contrato previa uma cláusula que permitia o retorno no meio do ano em função da abertura da janela de transferências europeia.

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A ida ao clube alagoano tinha um objetivo claro: recuperar ritmo de jogo e ganhar sequência no futebol profissional. Como já não podia atuar pelo Sub-20 do Vasco e vinha de um longo período afastado por causa de uma lesão no joelho — hoje completamente recuperada —, o empréstimo foi visto como a melhor alternativa para sua evolução.

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No CRB, porém, o cenário encontrado foi diferente do esperado. Quando chegou, o técnico Eduardo Barroca já tinha uma equipe consolidada após a conquista do Campeonato Alagoano. Estrella recebeu poucas oportunidades e foi titular principalmente em partidas com uma formação alternativa na Copa do Nordeste. Em seguida, o clube passou por uma queda de rendimento, Barroca acabou demitido e o meia perdeu ainda mais espaço.

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Ao todo, Estrella disputou 15 partidas pelo CRB e deu duas assistências. Nas últimas semanas antes do retorno ao Vasco, sequer foi relacionado para os três jogos finais da equipe.

Guilherme Estrella em campo pelo CRB (Foto: Lucca Morais/CRB)

Apesar de treinar separado no CT Moacyr Barbosa, a situação do meia não significa que ele tenha sido descartado pelo Vasco. Internamente, o clube entende que ainda há potencial de desenvolvimento em um atleta de apenas 21 anos e trabalha para definir o melhor caminho para sua utilização.

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O retorno ao Cruz-Maltino também não representa, necessariamente, uma permanência no elenco principal. A tendência é que o Vasco busque um novo empréstimo para que Estrella possa acumular minutos, confiança e sequência, fatores considerados fundamentais para o desenvolvimento do jogador.

Estrella é uma das promessas da base do Vasco

Cria de São Januário, Estrella chegou ao Vasco em 2015, ainda na categoria Sub-10. Nas divisões de base, foi um dos destaques da geração campeã do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022, além de conquistar a Recopa Carioca nas duas temporadas. O meia era tratado como uma das principais promessas formadas pelo clube.

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A estreia no profissional aconteceu em 2024. Nas primeiras oportunidades, chamou atenção pelo bom desempenho, mas uma lesão no menisco interrompeu sua evolução e o afastou dos gramados por mais de um ano. O retorno ocorreu apenas em julho de 2025 e, desde então, o espaço foi reduzido. Na última temporada, entrou em campo apenas três vezes, acumulando 28 minutos.

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Agora, recuperado fisicamente, Estrella aguarda uma definição sobre o futuro. Enquanto isso, segue treinando no CT Moacyr Barbosa, à espera da decisão do Vasco sobre o próximo capítulo de sua carreira.

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