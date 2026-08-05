Vasco tem aproveitamento superior ao Fluminense em pênaltis; veja números
Novo empate no Maracanã levará os rivais para a decisão nas penalidades, assim como em 2025
Fluminense e Vasco decidem nesta quarta-feira (5), no Maracanã, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. O retrospecto recente das equipes aponta diferenças tanto no aproveitamento dos cobradores quanto no desempenho dos goleiros.
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O cenário repetiria o desfecho do duelo nas semifinais do torneio em 2025. Com uma vitória para cada lado, a vaga na final foi decidida nas penalidades, com o Cruz-Maltino levando a melhor.
Fluminense vem de derrotas em disputas
O Fluminense converteu 10 das 15 cobranças de pênalti realizadas em 2026, aproveitamento de 67%. Foram seis gols em nove cobranças durante o tempo normal, além de quatro conversões em seis tentativas na disputa contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. Os erros aconteceram em cobranças de Canobbio, Renê e John Kennedy durante partidas, além de Guga e Otávio na decisão estadual.
Em relação a 2025, quando o time teve aproveitamento de 73% (11 acertos em 15 cobranças), houve mudança nos principais responsáveis pelas batidas.
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Após a eliminação para o Vasco nas semifinais de final da Copa do Brasil do ano passado, Savarino chegou e assumiu a função de cobrador principal. O meia já marcou quatro vezes de pênalti e se tornou o jogador do elenco com mais gols dessa forma.
Outro nome que passou a participar das cobranças é Hulk. Contratado na atual janela, o atacante converteu o primeiro pênalti pelo clube no amistoso contra o Bahia e voltou a marcar da marca da cal diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.
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Vasco tem bom aproveitamento, mas busca novo cobrador
O Vasco chega ao clássico com aproveitamento superior ao do adversário nas últimas duas temporadas. Em 2026, a equipe converteu nove das 11 cobranças realizadas, índice de 82%. No tempo normal, foram quatro acertos em seis tentativas, enquanto nas disputas de pênaltis o aproveitamento é de 100%, com cinco conversões em cinco cobranças.
Em 2025, o desempenho foi ainda melhor: 25 cobranças convertidas em 29 tentativas, aproveitamento de 86%. A principal mudança em relação ao ano passado está nos responsáveis pelas batidas. Vegetti, Philippe Coutinho e Rayan, cobradores frequentes na temporada anterior, deixaram o clube. Victor Luís, que também participou de decisões importantes, não faz mais parte do elenco.
Com isso, Pedro Emanuel ainda busca consolidar um cobrador oficial. Puma Rodríguez, um dos remanescentes, converteu sua cobrança nesta temporada, assim como Claudio Spinelli e Johan Rojas.
Por outro lado, Brenner desperdiçou um pênalti diante do Barracas Central, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, também havia perdido uma cobrança contra o próprio Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, quando o Vasco buscava vantagem na disputa por uma vaga na decisão.
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Goleiros vivem cenários opostos em disputas
Caso a vaga seja definida nas penalidades, o retrospecto dos goleiros também chama atenção. Desde que chegou ao Fluminense, Fábio participou de quatro disputas de pênaltis e venceu apenas uma, diante do Grêmio, pelas oitavas de final da Libertadores de 2024. Nas outras decisões, o Tricolor foi eliminado ou derrotado contra Olimpia-PAR, Vasco e Flamengo.
Léo Jardim apresenta números diferentes. Desde sua chegada ao Vasco, em 2023, o goleiro participou de oito disputas por pênaltis. A única derrota aconteceu logo na primeira, contra o ABC. Depois disso, o camisa 1 venceu as sete decisões seguintes, incluindo a semifinal da Copa do Brasil de 2025 justamente diante do Fluminense e a disputa contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca de 2026.
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Histórico pode ganhar novo capítulo
Sem vantagem para nenhum dos lados após o empate sem gols no primeiro confronto, Fluminense e Vasco entram em campo sabendo que qualquer novo empate levará a decisão para os pênaltis.
Enquanto o Tricolor aposta na consolidação de Savarino e Hulk como cobradores, o Vasco tenta confirmar a boa fase de Léo Jardim em disputas eliminatórias e definir quem assumirá o protagonismo nas cobranças em um dos jogos mais importantes da temporada para as duas equipes.
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