Vasco tem aproveitamento superior ao Fluminense em pênaltis; veja números Novo empate no Maracanã levará os rivais para a decisão nas penalidades, assim como em 2025

Fluminense e Vasco decidem nesta quarta-feira (5), no Maracanã, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. O retrospecto recente das equipes aponta diferenças tanto no aproveitamento dos cobradores quanto no desempenho dos goleiros.

➡️ A 021 Táxis chegou no Rio! Sua 1ª corrida tem 10% de desconto. Baixe o APP e aproveite!

O cenário repetiria o desfecho do duelo nas semifinais do torneio em 2025. Com uma vitória para cada lado, a vaga na final foi decidida nas penalidades, com o Cruz-Maltino levando a melhor.

continua após a publicidade

Fluminense vem de derrotas em disputas

O Fluminense converteu 10 das 15 cobranças de pênalti realizadas em 2026, aproveitamento de 67%. Foram seis gols em nove cobranças durante o tempo normal, além de quatro conversões em seis tentativas na disputa contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca. Os erros aconteceram em cobranças de Canobbio, Renê e John Kennedy durante partidas, além de Guga e Otávio na decisão estadual.

Em relação a 2025, quando o time teve aproveitamento de 73% (11 acertos em 15 cobranças), houve mudança nos principais responsáveis pelas batidas.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense e Vasco buscam protagonistas em clássico decisivo na Copa do Brasil

Após a eliminação para o Vasco nas semifinais de final da Copa do Brasil do ano passado, Savarino chegou e assumiu a função de cobrador principal. O meia já marcou quatro vezes de pênalti e se tornou o jogador do elenco com mais gols dessa forma.

Outro nome que passou a participar das cobranças é Hulk. Contratado na atual janela, o atacante converteu o primeiro pênalti pelo clube no amistoso contra o Bahia e voltou a marcar da marca da cal diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

John Kennedy em cobrança de pênalti para o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Vasco tem bom aproveitamento, mas busca novo cobrador

O Vasco chega ao clássico com aproveitamento superior ao do adversário nas últimas duas temporadas. Em 2026, a equipe converteu nove das 11 cobranças realizadas, índice de 82%. No tempo normal, foram quatro acertos em seis tentativas, enquanto nas disputas de pênaltis o aproveitamento é de 100%, com cinco conversões em cinco cobranças.

Em 2025, o desempenho foi ainda melhor: 25 cobranças convertidas em 29 tentativas, aproveitamento de 86%. A principal mudança em relação ao ano passado está nos responsáveis pelas batidas. Vegetti, Philippe Coutinho e Rayan, cobradores frequentes na temporada anterior, deixaram o clube. Victor Luís, que também participou de decisões importantes, não faz mais parte do elenco.

continua após a publicidade

Com isso, Pedro Emanuel ainda busca consolidar um cobrador oficial. Puma Rodríguez, um dos remanescentes, converteu sua cobrança nesta temporada, assim como Claudio Spinelli e Johan Rojas.

Por outro lado, Brenner desperdiçou um pênalti diante do Barracas Central, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, também havia perdido uma cobrança contra o próprio Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca, quando o Vasco buscava vantagem na disputa por uma vaga na decisão.

continua após a publicidade

Brenner, do Vasco, perdeu pênalti contra o Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Goleiros vivem cenários opostos em disputas

Caso a vaga seja definida nas penalidades, o retrospecto dos goleiros também chama atenção. Desde que chegou ao Fluminense, Fábio participou de quatro disputas de pênaltis e venceu apenas uma, diante do Grêmio, pelas oitavas de final da Libertadores de 2024. Nas outras decisões, o Tricolor foi eliminado ou derrotado contra Olimpia-PAR, Vasco e Flamengo.

Léo Jardim apresenta números diferentes. Desde sua chegada ao Vasco, em 2023, o goleiro participou de oito disputas por pênaltis. A única derrota aconteceu logo na primeira, contra o ABC. Depois disso, o camisa 1 venceu as sete decisões seguintes, incluindo a semifinal da Copa do Brasil de 2025 justamente diante do Fluminense e a disputa contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Histórico pode ganhar novo capítulo

Sem vantagem para nenhum dos lados após o empate sem gols no primeiro confronto, Fluminense e Vasco entram em campo sabendo que qualquer novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Enquanto o Tricolor aposta na consolidação de Savarino e Hulk como cobradores, o Vasco tenta confirmar a boa fase de Léo Jardim em disputas eliminatórias e definir quem assumirá o protagonismo nas cobranças em um dos jogos mais importantes da temporada para as duas equipes.

continua após a publicidade

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!