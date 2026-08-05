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Sem resposta de Almada, Flamengo avança por Luiz Henrique e prepara proposta milionária

No aguardo de definição do argentino, Rubro-Negro intensifica negociações com o Zenit

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 12:42
Atualizado há 1 hora
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Luiz Henrique sorri durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Luiz Henrique sorri durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Folhapress)

Enquanto ainda espera uma resposta oficial de Thiago Almada, o Flamengo avançou por um acordo por Luiz Henrique, do Zenit. A diretoria do clube carioca já iniciou conversas com a equipe russa e prepara uma proposta na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões).

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No entendimento da diretoria rubro-negra, a contratação de ambos na mesma janela é considerada pouco provável. O principal obstáculo é o aspecto financeiro, especialmente após o alto investimento feito no início da temporada para viabilizar a chegada de Lucas Paquetá. Assim, a tendência é que o clube concretize a transferência de apenas um dos dois jogadores, embora siga monitorando ambas as negociações até que haja uma definição.

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Presente na última Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Luiz Henrique é um nome bastante conhecido no futebol carioca. Revelado pelo Fluminense, o atacante ganhou projeção antes de seguir para a Europa. No retorno ao Brasil, defendeu o Botafogo, com papel decisivo na equipe campeã da Libertadores.

Recentemente, José Boto, em entrevista ao Lance! e outros veículos, foi questionado sobre a busca pelo atacante, já que o clube também negociava a contratação do argentino. Sucinto, o diretor português respondeu:

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— O Flamengo não se fixa apenas em um jogador. Às vezes, o Flamengo joga em vários tabuleiros.

José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão
José Boto concede entrevista no Aeroporto do Galeão (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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Fator família diferencia cenários

Embora as duas negociações caminhem em paralelo, os cenários são diferentes quando o assunto é o fator familiar. No caso de Thiago Almada, um dos obstáculos enfrentados pelo Flamengo é justamente a preferência dos parentes do meia por um retorno à Argentina, seu país de origem. Apesar de já terem morado no Brasil durante a passagem pelo Botafogo, a estadia foi curta, e a possibilidade de voltar ao futebol argentino é vista com melhores olhos.

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Luiz Henrique, brasileiro fortemente ligado ao Rio de Janeiro, conta com o aval da família para um retorno ao país. A possibilidade de voltar para casa e atuar novamente no futebol carioca é encarada de forma positiva, o que torna esse aspecto um diferencial importante nas conversas entre o Flamengo e o estafe do jogador.

Paquetá revelou conversa com Luiz Henrique sobre o Flamengo

Quem também abordou o nome de Luiz Henrique no Flamengo foi Lucas Paquetá. Em resposta à reportagem do Lance!, durante coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, o meia revelou que conversou com o atacante sobre o Rubro-Negro no período em que estiveram juntos na Copa do Mundo:

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— Obviamente a gente vê, sim, as especulações. Queremos sempre bons jogadores com a gente. Os dois são grandes jogadores e seriam muito bem-vindos, mas essa é uma questão para a diretoria. Eu brinquei com o Luiz (Henrique). É um cara que admiro muito, um grande atleta, tem muita qualidade… Um grande jogador. Que o clube faça o que tem que fazer. Será muito bem-vindo.

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