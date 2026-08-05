São Paulo oferece apoio psicológico a Nicolas e não define prazo para retorno do lateral Jogador atropelou e matou um idoso na segunda-feira (4); clube ainda acompanha a situação antes de definir quando ele poderá retornar aos treinos

O São Paulo ofereceu apoio psicológico ao lateral Nicolas, revelado pelo clube e que se envolveu em um acidente de trânsito nesta terça-feira (4), quando atropelou e matou um idoso de 84 anos que atravessava a rua em Barueri, na Grande São Paulo.

Além disso, o jogador também não tem prazo de retorno aos treinamentos. Segundo apurou o Lance!, a volta do jovem aos trabalhos com o grupo no centro de treinamento dependerá de seu estado psicológico depois do que aconteceu. Em razão disso, o Tricolor não estipulou quanto tempo Nicolas ficará afastado.

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Antes do acidente, Nicolas, o lateral Igor Felisberto e o atacante Ryan Francisco haviam jantado juntos em um shopping na região de Barueri. Na saída, cada um seguiu em seu próprio veículo.

Assim que souberam do acidente, Igor e Ryan retornaram ao local do acidente, acompanharam o atendimento da vítima e, posteriormente, também prestaram depoimento às autoridades. O jogador estava em custódia, mas no momento, responderá em liberdade.

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A vítima, identificada como Paulo Rodrigues, atravessava a rua quando foi atingida pelo carro, uma BMW 220i. A vítima faleceu após dar entrada no hospital. Os envolvidos negaram que estavam disputando racha, mas o caso foi registrado pela Polícia Civil desta forma.

Em nota oficial, o São Paulo informou que Nicolas permaneceu no local após o acidente, prestou assistência à vítima e acionou o resgate. O clube também afirmou que o jogador compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos, não havia ingerido bebida alcoólica, estava com a CNH regular e responderá ao procedimento em liberdade.

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Por fim, o Tricolor lamentou a morte do pedestre, prestou solidariedade à família da vítima e informou que acompanhará o caso por meio do departamento jurídico.

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(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Quem é Nicolas

Revelado em Cotia, foi integrado ao elenco profissional do Tricolor ano passado, ainda com Hernán Crespo. Considerado, até então, uma das principais joias da base, Nicolas despertou interesse de clubes europeus, como Barcelona e Stuttgart.

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Para evitar perder o atleta, o São Paulo renovou seu contrato no começo do ano até dezembro de 2029 e estabeleceu uma multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 385 milhões) para transferências ao exterior.

O jogador é visto como uma personalidade calma, sem envolvimento com polêmicas no passado. Na Copa do Mundo, deste ano, viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Suíça na Copa e avançar no processo de naturalização, após receber um convite da própria delegação. No profissional, soma seis jogos.