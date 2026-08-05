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Sormani analisa polêmica em Remo x Santos: 'Eu não entendo'

Anderson Daronco expulsou o zagueiro Marllon, do Remo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 12:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Fábio Sormani durante vídeo publicado em seu canal
Fábio Sormani durante vídeo publicado em seu canal analisando a partida entre Remo e Santos (Foto: Reprodução/Youtube)

O jornalista Fábio Sormani comentou a principal polêmica da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo, na noite de terça-feira (4), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O lance em questão aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Caballero foi puxado por Marllon enquanto avançava em direção ao gol. Inicialmente, o árbitro Anderson Daronco aplicou cartão amarelo ao zagueiro do Remo, mas mudou a decisão após revisão no VAR e mostrou o cartão vermelho.

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➡️Ex-árbitro vê Remo prejudicado contra o Santos: 'Errou'

A expulsão gerou forte repercussão nas redes sociais, com parte dos torcedores considerando excessiva a punição. Sormani, no entanto, discordou das críticas e afirmou que a decisão da arbitragem foi correta.

— Eu respeito a opinião de todos, mas eu posso discordar. Eu não entendo como é que as pessoas acham que não foi correta aquela expulsão — afirmou.

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Sormani vê outro vermelho para o Remo

Além de defender a expulsão de Marllon, o comentarista afirmou que o Remo ainda deveria ter perdido outro jogador antes do intervalo. Na avaliação de Sormani, Pico acertou um chute na barriga de Gabriel de forma intencional e também merecia cartão vermelho.

— Outra expulsão era para ter acontecido no final do primeiro tempo, quando o tal do Pico deu um chute na barriga do Gabriel. Não é que ele foi disputar a bola sem querer. Não. Ele levantou a perna para fazer a falta no Gabriel e deu um chute na barriga do Gabriel. Ali era para ter sido expulso também. Era para ter sido expulso também. E não foi — concluiu.

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Como foi o Remo x Santos?

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

➡️ Decisão de Daronco em Remo x Santos repercute: 'Não existe'

A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

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Elenco do Santos comemora gol no Mangueirão, pela Copa do Brasil
Elenco do Santos comemora gol no Mangueirão, pela Copa do Brasil (Foto: Agif/Folhapress)

Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

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O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

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