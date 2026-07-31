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Mudanças forçadas agitam Vasco e Fluminense antes de jogo pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino perde Thiago Mendes, enquanto Tricolor terá dupla de zaga alternativa

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 20:10
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Thiago Mendes, do Vasco, e Thiago Silva, do Fluminense, são desfalques
Thiago Mendes, do Vasco, e Thiago Silva, do Fluminense, são desfalques desse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil (Fotos: Matheus Lima/Vasco e Reprodução/Fluminense)

Vasco e Fluminense entram em campo neste sábado (1), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com desafios importantes para definir suas escalações. Os dois treinadores terão de lidar com desfalques em setores fundamentais e estudam alternativas para manter o equilíbrio das equipes em um dos clássicos mais decisivos da temporada.

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Vasco sem seu capitão e artilheiro

No Vasco, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o capitão Thiago Mendes, suspenso após a expulsão na fase anterior, diante do Paysandu. Na classificação sobre o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, Pedro Emanuel encontrou no segundo tempo uma formação que elevou o rendimento ofensivo da equipe. Com a entrada de Jair, Thiago Mendes passou a atuar mais adiantado, participando da construção das jogadas e chegando com frequência ao ataque. A mudança deu mais fluidez ao time e foi determinante para a primeira vitória do treinador no comando do Vasco.

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Sem o camisa 23, uma das principais alternativas é o retorno de Barros, que cumpriu suspensão na última partida e pode assumir a função de primeiro volante. Jair, fortalecido pelas boas atuações desde o retorno da grave lesão no joelho, seguiria entre os titulares, enquanto a terceira vaga no meio-campo ficaria entre Ramon Rique e Tchê Tchê.

Com gol de Thiago Mendes, o Vasco venceu o Independiente Medellín pela Sul-Americana
Com gol de Thiago Mendes, o Vasco venceu o Independiente Medellín pela Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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Outra possibilidade é Jair atuar como o homem mais recuado do setor, permitindo que Tchê Tchê e Ramon Rique joguem mais próximos da criação. Pedro Emanuel também pode optar por uma formação com maior controle da posse de bola, utilizando um meia mais ofensivo. Nesse cenário, Rojas aparece como opção de origem para a função, embora Nuno Moreira tenha atuado centralizado com frequência nas últimas partidas. Adson também surge como alternativa para exercer esse papel.

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A escolha do treinador será decisiva para definir o equilíbrio entre marcação e criação, em um momento em que o Vasco busca consolidar um meio-campo mais consistente.

➡️ Thiago Mendes fora: quem o substitui contra o Fluminense?

Fluminense tem problemas para a zaga

Do outro lado, o Fluminense também chega ao clássico com problemas importantes, desta vez no sistema defensivo. O técnico Luis Zubeldía será obrigado a escalar uma dupla de zaga alternativa diante das ausências de Thiago Silva e Freytes, que seguem em recuperação de problemas físicos, além de Millán e Jemmes, ainda entregues ao departamento médico.

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Com isso, a tendência é que Igor Rabello e Ignácio iniciem a partida como titulares. Rabello voltou a atuar no empate sem gols com o Bahia, substituindo Thiago Silva aos 16 minutos do segundo tempo. Foi sua primeira participação oficial desde fevereiro e, durante os 29 minutos em campo, o Tricolor conseguiu encerrar uma sequência de 13 partidas consecutivas sofrendo gols.

Thiago Silva em ação em Grêmio x Fluminense pelo Brasileirão
Thiago Silva em ação em Grêmio x Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

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Já Ignácio vive situação diferente. Com 1.495 minutos disputados na temporada, o defensor o terceiro zagueiro com maior minutagem do elenco.

Com mudanças importantes dos dois lados, Vasco e Fluminense iniciam a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil cercados por dúvidas na escalação, mas conscientes da importância de um bom resultado no primeiro duelo do clássico carioca.

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