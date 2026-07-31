Corinthians e Kaio César são absolvidos pelo STJD após confusão contra o Bahia Decisão do tribunal encerrou caso envolvendo empurrão em atacante adversário durante o jogo

O atacante Kaio César, do Corinthians, foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) após ser denunciado pela Procuradoria da entidade com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "praticar ato desleal ou hostil durante a partida".

O lance aconteceu na última partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Kaio César foi denunciado por empurrar o atacante Alejo Véliz durante uma confusão entre jogadores das duas equipes na reta final do primeiro tempo.

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Além do atacante, o Corinthians também foi julgado pela Procuradoria do STJD com base no artigo 257 do CBJD, que aborda a participação em rixa, conflito ou tumulto durante uma partida. O clube poderia ser punido pelo episódio ocorrido no confronto diante do Bahia.

No julgamento, o Timão também acabou absolvido. Segundo a decisão do tribunal, não houve "tumulto de forma elevada" durante a partida que justificasse uma punição ao clube.

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Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthians no tribunal do STJD

Essa foi a segunda vez em uma semana que o Corinthians esteve no banco dos réus do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Antes do julgamento envolvendo Kaio César, o clube também havia sido absolvido em um caso relacionado à invasão de campo de torcedores na partida contra o Remo, disputada no dia 23 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

A denúncia foi apresentada pela Procuradoria do STJD e tinha como base a invasão de dois torcedores ao gramado da Neo Química Arena. O episódio poderia render ao Corinthians uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, mas o tribunal decidiu pela absolvição do clube.

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— Informo que, após o encerramento do jogo, foi observada a invasão de campo de duas crianças com camisetas do Corinthians. As mesmas foram em direção aos jogadores do Corinthians para pedir camisetas, sendo rapidamente contidas por agentes de segurança — disse o árbitro no texto.

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