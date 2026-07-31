Cruzeiro mira G4 e prega evolução no Brasileirão A equipe tem 30 pontos e está na sétima posição do Brasileirão

Com a vitória por 1 a 0 contra o Coritiba na última quinta-feira (30), o Cruzeiro chegou à sétima posição do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Artur Jorge, Matheus Pereira e William projetaram para quais objetivos a Raposa pode lutar no Brasileirão.

Na zona mista do Couto Pereira, a dupla celeste destacou que é importante a equipe seguir evoluindo para almejar uma disputa pelo G4.

– É um objetivo. Pelo tamanho do Cruzeiro, temos que disputar sempre a parte de cima. Temos que pensar jogo a jogo, buscar vencer, pontuar e no fim estaremos brigando lá em cima – comentou William.

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– Sem dúvidas, o Brasileirão é muito competitivo, não dá para garantir nada. É importante fazermos o nosso, um jogo hoje difícil fora de casa. É fundamental pisar firme e aproveitar as chances que tivermos – disse Matheus Pereira.

Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

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Cruzeiro faz Brasileirão de recuperação

Enquanto isso, o treinador Artur Jorge avaliou que o Cruzeiro vive uma recuperação no Brasileirão. Quando o comandante assumiu a Raposa, a equipe lutava para sair da zona de rebaixamento.

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– É muito difícil. Qualquer resultado adverso nos põe em uma posição mais longe. O que foi determinante na situação do Cruzeiro no Brasileirão foi a recuperação. Viemos em recuperação, de trás para frente. O resultado anterior é o resultado, não a exibição. Já vencemos jogos que fizemos menos que fizemos na semana passada e não conseguimos vencer. Precisamos de uma equipe identificada com aquilo que temos que ter para que em cada jogo, independentemente do resultado anterior, não tenha alteração no modo de jogar. Isso é determinante. Mas é muito importante a recuperação, estávamos muito atrás. Será uma luta tremenda para chegar ao G4, mas é o que queremos. Vamos trabalhar com afinco para isso. É importante essa validação – comentou Artur Jorge.

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