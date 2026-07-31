Palmeiras responde Roberto Carlos, que pediu desculpas por jogar no Corinthians
Jogador também afirma que quase jogou no Santos
Em entrevista à TV Palmeiras Sportingbet, Roberto Carlos protagonizou um momento engraçado, pedindo desculpas aos torcedores do Verdão por ter jogado no Corinthians em sua carreira. No X, antigo Twitter, o clube respondeu ao ex-jogador.
Roberto Carlos se desculpa com torcida do Palmeiras por passagem no Corinthians
Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante
Confira a resposta do Palmeiras ao ex-atleta:
Veja o que Roberto Carlos disse:
- Eu só peço desculpas. Quando voltei ao Brasil, o primeiro clube que busquei foi o Palmeiras. Por mais que eu fosse (torcedor) de outro clube na infância, o primeiro clube com que negociei foi o Palmeiras, mas, infelizmente, não deu certo. Aí conversei com o meu clube de infância (Santos), por causa do meu pai, e ficamos no quase. Aí o Ronaldo me chamou (para o Corinthians) - explicou.
- Desculpem por eu ter jogado no nosso maior rival - finalizou.
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Palmeiras divulgou imagens de Arias
Texto de Vitor Palhares
O Palmeiras foi às redes sociais para se posicionar oficialmente sobre as decisões da arbitragem na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na última quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. Na mesma publicação, o clube divulgou uma imagem da perna de Jhon Arias com ferimentos provocados pela falta cometida por Cacá, que acabou expulso pela arbitragem.
+ Paulinho retorna aos treinos, e Palmeiras inicia preparação para a Copa do Brasil
O clube paulista afirma ser alvo de "falsas narrativas" com o objetivo de pressionar as equipes de arbitragem em seus duelos na competição, além de colocar em dúvida a legitimidade dos resultados conquistados dentro das quatro linhas. Com a vitória, o Alviverde chegou aos 47 pontos e abriu oito pontos de vantagem na liderança.
- Não é a primeira vez (e certamente não será a última) que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas - diz trecho na nota.
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