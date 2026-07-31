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Juventus vence amistoso com golaço de ex-Vasco; veja o lance

Douglas Luiz marca um dos gols da vitória da Juventus sobre o Nice

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 15:55
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Juventus vence o Lille em amistoso de pré-temporada (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Douglas Luiz em campo pela Juventus (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

A Juventus venceu o Nice por 2 a 0, nesta sexta-feira (31), em amistoso preparatório para a temporada 2026/27, e teve um brasileiro como protagonista. Revelado pelo Vasco da Gama, Douglas Luiz marcou um belo gol no Estádio JTC Continassa e comandou o triunfo da equipe italiana.

Escalado entre os titulares da formação alternativa da Velha Senhora, o meio-campista deu mostras de sua qualidade ao driblar a marcação e acertar um chute de canhota no ângulo direito do goleiro Yehvann Diouf, sem chances de defesa. O lance reforça a tentativa do brasileiro de conquistar mais espaço no elenco comandado por Spalletti.

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Douglas Luiz em campo pela Juventus
Douglas Luiz em campo pela Juventus (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Escalações das partida:

Juventus

Di Gregorio; Federico Gatti, Lloyd Kelly e Pierre Kalulu; Zeki Çelik, Manuel Locatelli, Douglas Luiz, Andrea Cambiaso, Fabio Miretti, Zhegrova; Milik.

Nice

Yehvann Diouf; Hamza Koutoune, Ndayishimiye, Xavier Mandza; Melvin Bard, Laurent Abergel, Djibril Coulibaly, Jonathan Clauss; Isak Jansson, Sofiane Diop e Victor Orakpo.

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Arthur também ganha minutos

Além de Douglas Luiz, outro brasileiro participou do amistoso. Arthur, ex-Grêmio, entrou no segundo tempo e iniciou sua trajetória de retorno ao futebol italiano.

O meio-campista deixou o clube gaúcho após o fim do empréstimo. A permanência foi descartada porque o Tricolor não conseguiu atender às exigências salariais do jogador. Durante a janela, Arthur também teve o nome ligado ao Fluminense, mas as negociações não avançaram.

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De volta à Itália, o brasileiro passa a disputar espaço na Juventus ao lado de Douglas Luiz, ambos sob o comando de Luciano Spalletti.

Arthur cabisbaixo após a derrota do Grêmio para o Mirassol. (Foto: Liamara Polli/Grêmio FBPA)
Arthur, enquanto jogador do Grêmio (Foto: Liamara Polli/Grêmio FBPA)

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