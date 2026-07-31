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Corinthians define retorno de Léo Mana após fim de empréstimo ao Criciúma

Lateral formado nas categorias de base do Timão volta ao clube

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
31/07/2026 17:52
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Léo Mana em dividida de bola durante treino pelo Corinthians
Léo Mana foi revelado na base do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O lateral-direito Léo Mana, que estava emprestado pelo Corinthians ao Criciúma, tem data marcada para retornar ao clube paulista. Com o fim do empréstimo e sem renovação, o jogador volta ao clube na próxima segunda-feira (3).

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Neste momento, Léo Mana não está nos planos do técnico Fernando Diniz. A tendência é que o lateral, que tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2029, passe a treinar separado do restante do elenco. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo Lance!.

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No Criciúma, Léo Mana disputou oito partidas desde que chegou ao clube, em agosto do ano passado, sendo titular em apenas uma delas. O lateral tem média de 27 minutos em campo por jogo e acumula 11 bolas recuperadas, com média de 1,4 por partida. Nos duelos, registra aproveitamento de 36%, além de 77% de acerto nos passes.

O desempenho do jogador resulta em nota média de 6,64 no Sofascore. Léo Mana foi campeão da Taça Acesc 70 anos pelo Criciúma.

Formado nas categorias de base do Corinthians, o lateral chegou ao clube aos sete anos para atuar no futsal e, aos dez, passou a jogar também no campo. Pela base alvinegra, conquistou três títulos paulistas: em 2014 pelo sub-11, em 2017 pelo sub-13 e em 2021 pelo sub-17.

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O jovem disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo campeão e capitão da equipe em 2024. Pelo time profissional do Corinthians, acumula 30 partidas, 14 delas nesta temporada.

Léo Mana durante apresentação com a camisa do Criciúma
Léo Mana disputou apenas oito jogos pelo Criciúma (Foto: João Vitor Pereira/Criciúma)

Números de Léo Mana pelo Corinthians

  1. 30 jogos
  2. 18 titular
  3. 52 minutos jogados por jogo
  4. 57 bolas recuperadas (1.9 p/j.)
  5. 34 desarmes (1.1 p/j.)
  6. 54% duelos ganhos
  7. 82% acerto no passe
  8. 6.71 Nota Sofascore

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