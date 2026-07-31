Vasco encaminha a contratação do atacante Colidio, do River Plate
Jogador é mais um dos alvos do Cruz-Maltino nesta janela
O Vasco encaminhou a contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate. O diretor de futebol Admar Lopes, que está na Argentina para concluir a negociação do volante Santiago Sosa, do Racing, também aproveitou a viagem para avançar nas conversas pelo jogador do clube de Buenos Aires.
➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
As negociações evoluíram nos últimos dias e estão bem encaminhadas, deixando o atacante de 25 anos próximo de se tornar mais um reforço do Cruz-Maltino para a sequência da temporada.
Colidio é um atacante versátil, capaz de atuar como centroavante, segundo atacante ou aberto pela ponta esquerda. Na atual temporada, o ítalo-argentino disputou 23 partidas pelo River Plate, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Revelado nas categorias de base da Inter de Milão, Colidio iniciou a carreira profissional no futebol europeu, onde defendeu o Sint-Truiden, da Bélgica. Depois, retornou à Argentina para atuar pelo Tigre, clube no qual se destacou antes de ser contratado pelo River Plate.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Vasco encaminha contratação de Santiago SosaHá 50 minutos
Lance! Negócios
Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubesHá 1 hora
Onde Assistir
Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 1 hora
Futebol Internacional
Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavasHá 9 horas
Vasco
Sem Thiago Mendes, Vasco busca nova formação para o meio contra o FluminenseHá 12 horas
Vasco
Curopos exalta campanha do Vasco no Brasileiro sub-20: 'A página da Copinha está virada'Há 19 horas
Mais LANCE!