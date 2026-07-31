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Vasco encaminha a contratação do atacante Colidio, do River Plate

Jogador é mais um dos alvos do Cruz-Maltino nesta janela

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 18:44
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Facundo Colidio comemora o gol em River Plate x Colo-Colo no Mas Monumental, pela Copa Libertadores
Facundo Colidio comemorando gol em River Plate x Colo-Colo no Mas Monumental, pela Copa Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Vasco encaminhou a contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate. O diretor de futebol Admar Lopes, que está na Argentina para concluir a negociação do volante Santiago Sosa, do Racing, também aproveitou a viagem para avançar nas conversas pelo jogador do clube de Buenos Aires.

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As negociações evoluíram nos últimos dias e estão bem encaminhadas, deixando o atacante de 25 anos próximo de se tornar mais um reforço do Cruz-Maltino para a sequência da temporada.

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Facundo Colidio na partida entre River Plate e Barracas Central
Facundo Colidio na partida entre River Plate e Barracas Central (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Colidio é um atacante versátil, capaz de atuar como centroavante, segundo atacante ou aberto pela ponta esquerda. Na atual temporada, o ítalo-argentino disputou 23 partidas pelo River Plate, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.

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Revelado nas categorias de base da Inter de Milão, Colidio iniciou a carreira profissional no futebol europeu, onde defendeu o Sint-Truiden, da Bélgica. Depois, retornou à Argentina para atuar pelo Tigre, clube no qual se destacou antes de ser contratado pelo River Plate.

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