Vasco encaminha contratação de Santiago Sosa Após impasse com o Racing, Cruz-Maltino fica perto de anunciar reforço

Após dias de negociações intensas e uma série de reviravoltas, O Vasco está muito próximo de confirmar a contratação do volante argentino Santiago Sosa, do Racing. Segundo a apuração do Lance!, resta apenas a assinatura dos documentos para que o acordo seja oficializado.

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A negociação viveu momentos de incerteza. O acerto esteve muito próximo de ser concluído nos últimos dias, mas, quando as conversas entravam na reta final, o Racing passou a fazer novas exigências, dificultando o desfecho da operação.

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Diante desse cenário, o Vasco intensificou as tratativas por Kevin Castaño, do River Plate, e as conversas avançaram rapidamente. Embora Santiago Sosa tenha sido o primeiro alvo, os entraves impostos pelo Racing fizeram com que a negociação perdesse força, enquanto o diálogo com o clube de Buenos Aires evoluía. Com isso, as duas operações chegaram a um estágio semelhante.

Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana de 2024 (Foto: Reprodução)

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Nos bastidores, a disputa virou praticamente uma corrida contra o tempo: o clube argentino que conseguisse se organizar primeiro para concluir a venda teria seu jogador negociado com o Vasco.

Para destravar a negociação, o diretor de futebol Admar Lopes viajou à Argentina e participou de reuniões decisivas. Após um novo alinhamento entre as partes, Vasco e Racing chegaram a um denominador comum, abrindo caminho para a conclusão do negócio.

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Com o acordo encaminhado, Santiago Sosa deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os trâmites finais e reforçar o elenco cruz-maltino. Com o avanço definitivo pela contratação de Sosa, a negociação por Kevin Castaño será deixada de lado pelo Gigante da Colina.

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