Lucas Monzón realiza sonho no Botafogo e mira título em 2026 Zagueiro de 24 anos foi contratado junto ao Racing-URU

Reforço do Botafogo nesta janela de transferências, o brasileiro naturalizado uruguaio Lucas Monzón se vê realizando um sonho na carreira. Aos 24 anos, o zagueiro, contratado junto ao Racing-URU, celebrou a chegada ao Glorioso e mirou o título da Copa Sul-Americana.

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— Sinceramente, esse grande passo é a realização de um sonho. Jogar aqui no Brasil é algo que sempre é um sonho de infância, sair tão jovem e agora voltar para o país, para poder jogar em um grande time. É realmente um sonho — disse o jogador, em entrevista à "Rádio Uruguay".

Ainda sem minutos sob o comando de Franclim Carvalho, o defensor sabe da força do elenco alvinegro e do projeto da SAF, campeã da Libertadores em 2024. Na atual temporada, o Botafogo conseguiu a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana e é um dos favoritos ao título.

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— É um elenco fantástico, sabe? Como eu estava dizendo, eles ganharam copa Libertadores há dois anos. O clube tem uma história rica e almeja ser campeão novamente, agora que também estamos disputando a Copa Sul-Americana. É um desafio maravilhoso — destacou o jogador, que elogiou a torcida alvinegra.

Lucas Monzón assinou com o Botafogo até 2029 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Eu já dei uma volta por aqui e vi pessoas vestindo a camisa, torcedores fanáticos do Botafogo, um grupo de torcedores muito apaixonado. E o que eu realmente gostei nesse time é que ele tem um espírito familiar, sabe? Um time que deixa uma impressão boa quando você chega a um grande clube e percebe que é um time familiar, um time espetacular.

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O Botafogo volta a campo no dia 8 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

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