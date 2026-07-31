Marcelo Paz reconhece problemas no gramado da Neo Química Arena e anuncia medidas Dirigente admitiu que a evolução do campo não ocorreu como o previsto

Marcelo Paz, executivo responsável pela gestão da Neo Química Arena, divulgou um vídeo para comentar o estado do gramado do estádio, alvo de críticas do técnico Fernando Diniz e de jogadores do Corinthians após a partida contra o Athletico-PR.

O executivo admitiu que a recuperação do gramado não ocorreu como o esperado e afirmou que uma força-tarefa será realizada para melhorar as condições do campo antes da partida contra o Internacional.

continua após a publicidade

— Esperava-se que, já na volta dos jogos, no jogo contra o Remo, o gramado estivesse com performance melhor. Infelizmente não aconteceu. A grama é um ser vivo, a evolução que se esperava não teve. Tivemos esse problema, principalmente no jogo contra o Athletico-PR — explicou Paz.

— Viemos aqui conversar e cobrar da empresa uma solução. Eles reconheceram o erro e que não aconteceu como se planejava. Houve um compromisso geral da gestão da Arena, da empresa, do futebol do clube, de uma força-tarefa nos próximos seis dias para que até o jogo contra o Internacional, o gramado já esteja melhor, em melhores condições, e que siga a melhoria contínua até que o gramado da Neo Química volte a ser o melhor gramado do Brasil — completou.

continua após a publicidade

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Críticas após Corinthians x Athletico

Ainda no fim do primeiro tempo, o meio-campista Zakaria Labyad precisou ser retirado de maca, com o auxílio da equipe médica, após se machucar em um lance individual. Segundo o técnico Fernando Diniz, o gramado foi o principal causador do lance.

— O Yuri (Alberto), em 20 minutos, teve uma lesão muscular. Teve outros fatores que impactam no futebol. O Labyad provavelmente tem muito a ver com o campo, infelizmente — disse Fernando Diniz.

continua após a publicidade

— É frustrante. Eu sempre joguei aqui como adversário, e sempre foi uma arma para o Corinthians. Eu não sou especialista em campo. Mas esse gramado é o pior desde que foi inaugurado. E, se o campo for ficar dessa forma, tinham que avisar. Ia estar perigoso, pode prender, ralar o joelho, machucar. A diretoria está cobrando, fazendo o melhor. As pessoas do campo precisam se mexer. Precisam se movimentar para ter o campo da forma que sempre teve — completou.

As críticas de torcedores e de integrantes do Corinthians também levaram o gerente operacional da Neo Química Arena, Márcio Luna, a se pronunciar. O profissional reconheceu os problemas no gramado e detalhou as medidas que serão adotadas para acelerar a recuperação do campo.

continua após a publicidade

— Após a partida contra o Athletico-PR, os responsáveis da Arena se reuniram com o presidente Osmar Stabile e com o executivo de futebol Marcelo Paz para entender o feedback técnico do futebol, daquilo que já é de conhecimento nosso, de que o desempenho do gramado infelizmente não está a contento daquilo que deveria e foi planejado quando este trabalho foi feito antes da parada da Copa do Mundo. Cabe ressaltar que o planejamento seguiu a linha da sazonalidade. Ou seja, nós temos um gramado de inverno que foi trocado no inverno — disse.

— Isso foi a primeira vez que aconteceu na Neo Química Arena desde a sua construção. Nós já fizemos outras trocas no passado, no período de verão, e o desempenho foi satisfatório. Diante disso, já acionamos a empresa responsável pela manutenção do gramado, que atua nesta função desde a construção do estádio, para que a performance do campo esperada seja alcançada até o próximo jogo — finalizou.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições