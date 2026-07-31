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Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga Chinesa

Meia marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 5 a 1 sobre o Qingdao Hainiu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 14:49
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Bruno Nazário joga pelo Henan FC, da China
Bruno Nazário com prêmio de melhor jogador de jogo da Superliga Chinesa (Foto: Divulgação)

Bruno Nazário vive grande fase no futebol chinês e foi eleito o melhor jogador da 19ª rodada da Superliga após comandar a goleada do Henan por 5 a 1 sobre o Qingdao Hainiu. Na partida, o meia ex-Vasco e Botafogo marcou dois gols e deu uma assistência, desempenho que lhe garantiu o prêmio de MVP da rodada. Na rodada seguinte, voltou a ser decisivo ao contribuir com um gol e uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Shandong Taishan, fora de casa.

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— Feliz por esse reconhecimento, mas sei que nada disso acontece sozinho. Gratidão a Deus, aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos que acreditam no meu trabalho. Seguimos focados, porque ainda há muito pela frente — destacou o jogador, após o recebimento do prêmio.

Os números refletem o excelente momento de Bruno Nazário na temporada. Na atual temporada da Superliga Chinesa, o brasileiro soma oito gols e três assistências, sendo uma das principais referências técnicas do Henan na competição e protagonista da equipe na busca pelos objetivos no campeonato.

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Bruno Nazário com prêmio de melhor jogador de jogo da Superliga Chinesa
Bruno Nazário defende o Henan FC, da China (Foto: Divulgação)

O meia, que atuou por Botafogo e Vasco, está no futebol chinês desde o início de 2024. Ao todo, são 4 partidas e 47 participações diretas, sendo 22 gols e 25 assistências. No ano passado, Nazário entrou para a seleção ideal da liga nacional como um dos melhores meio-campistas. 

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