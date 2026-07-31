Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga Chinesa Meia marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 5 a 1 sobre o Qingdao Hainiu

Bruno Nazário vive grande fase no futebol chinês e foi eleito o melhor jogador da 19ª rodada da Superliga após comandar a goleada do Henan por 5 a 1 sobre o Qingdao Hainiu. Na partida, o meia ex-Vasco e Botafogo marcou dois gols e deu uma assistência, desempenho que lhe garantiu o prêmio de MVP da rodada. Na rodada seguinte, voltou a ser decisivo ao contribuir com um gol e uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Shandong Taishan, fora de casa.

+ Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

+ Botafogo recebe diploma de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio

continua após a publicidade

— Feliz por esse reconhecimento, mas sei que nada disso acontece sozinho. Gratidão a Deus, aos meus companheiros, à comissão técnica e a todos que acreditam no meu trabalho. Seguimos focados, porque ainda há muito pela frente — destacou o jogador, após o recebimento do prêmio.

Os números refletem o excelente momento de Bruno Nazário na temporada. Na atual temporada da Superliga Chinesa, o brasileiro soma oito gols e três assistências, sendo uma das principais referências técnicas do Henan na competição e protagonista da equipe na busca pelos objetivos no campeonato.

continua após a publicidade

Bruno Nazário defende o Henan FC, da China (Foto: Divulgação)

O meia, que atuou por Botafogo e Vasco, está no futebol chinês desde o início de 2024. Ao todo, são 4 partidas e 47 participações diretas, sendo 22 gols e 25 assistências. No ano passado, Nazário entrou para a seleção ideal da liga nacional como um dos melhores meio-campistas.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.