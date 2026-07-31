Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Artur Jorge destaca peso de Gerson e Matheus Pereira no Cruzeiro

Os dois jogadores participaram do único gol da partida

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
31/07/2026 16:30
Favorite o Lance! no Google
Gerson e Matheus Pereira comemoram gol
Gerson e Matheus Pereira comemoram gol (Foto: Edson De Souza/Thenews2/Folhapress)

Depois das dificuldades enfrentadas no último domingo contra o Botafogo, sem seus dois principais meias, a Raposa pôde contar com Gerson e Matheus Pereira novamente e venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira. Após a partida, o técnico do Cruzeiro Artur Jorge avaliou o peso da dupla.

– É muito importante. Qualquer equipe quer ter o seu nível de qualidade individual elevada. Esses dois jogadores realente elevam o nível qualitativo da equipe. Não ter um é ruim, não ter os dois é muito ruim. Mas não será nunca desculpa a ausência desde ou daquele jogador. Voltaram bem, foram diretamente responsáveis pelo gol. Além da qualidade deles, são jogadores de referência dentro do elenco, líderes e exemplo a seguir – avaliou Artur Jorge.

continua após a publicidade

Os dois jogadores participaram da jogada do único gol da partida. Gerson recebeu passe de Kenji e cruzou na medida para Matheus Pereira chutar forte com a perna esquerda e superar Pedro Morisco.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba
Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pri Back com uniforme do Cruzeiro corre no gramado

Futebol Feminino

Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Há 6 minutos
Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba

Cruzeiro

ANÁLISE: Cruzeiro neutraliza pontos fortes do Coritiba e conta com brilho de Matheus Pereira

Há 5 horas
Schwenck

Lancepédia

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?

Há 10 horas
Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba

Cruzeiro

Matheus Pereira fala sobre Seleção Brasileira e diz que assinaria contrato vitalício com o Cruzeiro: 'Na hora'

Há 10 horas
William no Couto Pereira

Cruzeiro

William celebra oportunidade e projeta futuro no Cruzeiro

Há 15 horas
Artur Jorge no Couto Pereira

Cruzeiro

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Há 16 horas
Mais LANCE!
Matheus Pereira disputando bola

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória

Matheus Pereira comemora gol com Kenji

Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória

Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

Sinisterra caído no Mineirão

Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o River Plate

50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro

Maior artilheiro da história do Goiás e com passagens marcantes por Cruzeiro e Fluminense, o atacante Araújo surpreendeu o mundo da bola ao retornar aos gramados profissionais em 2025. (Foto: Goiás)

Por onde anda Araújo, ex-atacante de Goiás, Cruzeiro e Fluminense?

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Punição a Victor Gabriel chama atenção na Espanha: 'Mudar o futebol'

Coritiba x Cruzeiro

Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Sinisterra lesionado no gramado (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Entenda por que o atacante Sinisterra sofre tantas lesões no Cruzeiro

Zé Lucas sendo apresentado pelos dirigentes do Cruzeiro

Zé Lucas revela sua maior inspiração e destaca recepção de Kaio Jorge

Pedro Junio na sala de imprensa da Toca II

Pedro Junio diz que Cruzeiro trabalha para repor ausências de lesionados