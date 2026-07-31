Artur Jorge destaca peso de Gerson e Matheus Pereira no Cruzeiro Os dois jogadores participaram do único gol da partida

Depois das dificuldades enfrentadas no último domingo contra o Botafogo, sem seus dois principais meias, a Raposa pôde contar com Gerson e Matheus Pereira novamente e venceu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira. Após a partida, o técnico do Cruzeiro Artur Jorge avaliou o peso da dupla.

– É muito importante. Qualquer equipe quer ter o seu nível de qualidade individual elevada. Esses dois jogadores realente elevam o nível qualitativo da equipe. Não ter um é ruim, não ter os dois é muito ruim. Mas não será nunca desculpa a ausência desde ou daquele jogador. Voltaram bem, foram diretamente responsáveis pelo gol. Além da qualidade deles, são jogadores de referência dentro do elenco, líderes e exemplo a seguir – avaliou Artur Jorge.

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Os dois jogadores participaram da jogada do único gol da partida. Gerson recebeu passe de Kenji e cruzou na medida para Matheus Pereira chutar forte com a perna esquerda e superar Pedro Morisco.

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Coritiba x Cruzeiro

De volta após suspensão, Matheus Pereira foi decisivo mais uma vez para a Raposa na noite desta quinta-feira (30). O camisa 10 marcou o único gol da vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Coritiba no Couto Pereira pela 21ª rodada do Brasileirão.

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Craque do time, Matheus Pereira teve uma noite de artilheiro e decidiu no lance capital da partida. Aos 21 minutos da etapa final, o camisa 10 aproveitou ótimo cruzamento de Gerson e finalizou com precisão para deixar a Raposa na frente.

Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba (Foto: Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Com o resultado, os mineiros subiram na tabela e chegaram à sétima posição com 30 pontos. Enquanto isso, o Coxa caiu para a 11ª colocação, com 27 pontos.

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