Botafogo se reapresenta com novidades e mira mês cheio Glorioso volta a campo apenas no dia 8 de agosto, contra o Fluminense

O Botafogo se reapresentou no CT Lonier nesta sexta-feira (31), após quatro dias de folga, e deu início à preparação de olho no clássico com o Fluminense, marcado para o dia 8 de agosto (sábado), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão, além do calendário recheado de agosto. O técnico Franclim Carvalho teve boas notícias na atividade.

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Em agosto, o Glorioso terá quatro jogos pelo Brasileirão, contra Fluminense, Vitória (fora), Athletico-PR e Flamengo (fora), além das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Cienciano, do Peru.

Em reta final de recuperação de suas lesões, o volante Allan e o atacante Júnior Santos foram a campo e se reaproximaram de um retorno. A tendência é que o segundo, inclusive, já fique à disposição contra o Tricolor após uma fissura no pé direito. O meia, por sua vez, teve problema muscular na coxa direita.

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A equipe alvinegra saiu de folga após vencer o Cruzeiro no último fim de semana, já que a partida contra o Grêmio, inicialmente marcada para quarta-feira, foi adiada devido à presença do clube gaúcho nos playoffs da Copa Sul-Americana — o time comandado por Luís Castro, no entanto, foi eliminado pelo Bolívar.

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, durante treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Além disso, a atividade de reapresentação contou com familiares dos jogadores para breve momento de descontração.

O Botafogo voltou bem após a pausa para a Copa do Mundo. Em três jogos, foram duas vitórias (Santos por 2 a 1 e Cruzeiro por 1 a 0) e um empate (Vitória, sem gols). A equipe, com 29 pontos, está na oitava colocação do Brasileirão com um jogo a menos.

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