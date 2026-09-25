Batizada como "Super Data-Fifa", a longa pausa de 16 dias no calendário das principais ligas de futebol do mundo refletiu na convocação de 41 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio ao clima de decisão na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, todas na semifinal, além do próprio Brasileirão, a dez rodadas da definição do campeão, rebaixados e classificados para as competições intercontinentais, o Lance! consultou seus colunistas para avaliar o impacto da paralisação para os clubes.

Eduardo Tironi e Lúcio de Castro falam sobre quem são os maiores beneficiados ou prejudicados com o período que encerra no dia 7 de outubro. Além da ausência dos convocados durante os treinamentos dos clubes visando à sequência do calendário, o L! levou em consideração o tempo de deslocamento e distância durante as viagens de volta, pois muitos clubes já têm compromisso pelo Brasileirão na quarta-feira do dia 7 de outubro, possivelmente com desfalques.

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- Acho que, especialmente, os clubes com jogador convocado pela Seleção Brasileira saem prejudicados de cara. O Brasil vai jogar do outro lado do mundo. E com tempo mínimo entre o tempo da viagem de volta e o compromisso do time. Apenas quatro dias. É impossível qualquer recuperação adequada — destacou Lúcio de Castro.

Hugo Souza, do Corinthians, foi titular da Seleção Brasileira contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dez jogadores que atuam no Brasil foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para o amistoso contra Austrália, que terminou no decepcionante empate nesta sexta-feira (25), e Índia, no dia 3, em Calcutá. Com quatro nomes, o Corinthians é o clube que mais cedeu jogadores à Seleção Brasileira. Hugo Souza e Matheuzinho foram titulares e jogaram os 90 minutos. Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, entraram em campo aos 19 do segundo tempo. O Palmeiras, com oito convocados no total, lidera o quesito na data.

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— No fundo, o que fica exposto é esse modelo de calendário em que se tira do atleta e do clube até a exaustão. Um modelo inviável que consome o atleta, mas para o qual não existe a menor perspectiva de mudar — pontuou Lúcio de Castro.

Na corrida pelo título, Flamengo e Palmeiras entram em campo no dia 8 de outubro pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, que soma 60 pontos, defende a liderança contra o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras, segundo colocado, com 57, encara o Botafogo um dia antes, às 20h30, no Nilton Santos. Como a Seleção Brasileira encerra seus compromissos contra a Índia no dia 3, o Flamengo deve contar com Pedro e Samuel Lino antes do fim da Data Fifa. Em compensação, Arrascaeta e Varela, assim como Piquerez e Martínez, do Palmeiras, estão à disposição da seleção do Uruguai também contra a Índia, no dia 6. A distância total é de cerca de 15.450 km, com duração média de voo entre 22 e 25 horas até o Brasil.

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— Os mais prejudicados são os que têm mais convocados e que ainda brigam por coisas na temporada, casos óbvios de Palmeiras e Flamengo. No caso desses dois, a parte final da Data Fifa será muito importante. Quanto menos longe do Brasil estiverem os convocados, melhor. E aí já dá para dizer que o Flamengo e Palmeiras terão problemas porque os uruguaios dos times estarão no amistoso da seleção contra a Índia, em Calcutá, ou seja, não jogarão a primeira partida do Brasileiro após a Data Fifa. No caso do Flamengo, o prejuízo parece ainda maior porque perderá Arrascaeta — avaliou Tironi.

Confira a lista de convocados por clube:

OITO CONVOCADOS

Palmeiras: Giay e Flaco López (Argentina); Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez (Uruguai) e Emiliano Martínez (Uruguai); e Jhon Arias (Colômbia).



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SEIS CONVOCADOS

Flamengo: Pedro e Samuel Lino (Brasil); Valencia e *Plata (Equador); Arrascaeta e Varela (Uruguai).

*Plata foi cortado após a constatação de uma lesão muscular.

QUATRO CONVOCADOS

Atlético-MG: Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado (Equador); Kevin Castaño (Colômbia).



Corinthians: Breno Bidon, Hugo Souza e Matheuzinho (Brasil); André Carrillo (Peru).

TRÊS CONVOCADOS



Grêmio: Erick Noriega (Peru); Jovane Cabral (Cabo Verde); Villasanti (Paraguai).



Santos: Gabriel Bontempo (Brasil); Gustavo Caballero (Paraguai); Miguelito (Bolívia).

DOIS CONVOCADOS



Athletico-PR: Arthur Dias (Brasil) e Kevin Viveros (Colômbia).



Botafogo: Danilo (Brasil) e Nahuel Ferraresi (Venezuela).



Cruzeiro: Keny Arroyo (Equador) e Otávio (Brasil).



Internacional: Antonio Sanabria (Paraguai) e Félix Torres (Equador).

UM CONVOCADO



Coritiba: Pedro Morisco (Brasil).



Fluminense: Martinelli (Brasil).



Red Bull Bragantino: Hurtado (Equador).



Remo: Duplex Tchamba (Camarões).



Vasco: Andrés Gómez (Colômbia).

*Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante não enfrenta o Botafogo no dia 7.

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