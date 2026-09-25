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Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Com títulos nacionais, continentais e rebaixamento em jogo, quem ganha ou perde mais com a pausa no calendário?

PorMarcelo BertoldoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 12:00
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Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira
Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira (Foto: Patrick Hamilton / AFP)

Batizada como "Super Data-Fifa", a longa pausa de 16 dias no calendário das principais ligas de futebol do mundo refletiu na convocação de 41 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio ao clima de decisão na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana, todas na semifinal, além do próprio Brasileirão, a dez rodadas da definição do campeão, rebaixados e classificados para as competições intercontinentais, o Lance! consultou seus colunistas para avaliar o impacto da paralisação para os clubes.

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Eduardo Tironi e Lúcio de Castro falam sobre quem são os maiores beneficiados ou prejudicados com o período que encerra no dia 7 de outubro. Além da ausência dos convocados durante os treinamentos dos clubes visando à sequência do calendário, o L! levou em consideração o tempo de deslocamento e distância durante as viagens de volta, pois muitos clubes já têm compromisso pelo Brasileirão na quarta-feira do dia 7 de outubro, possivelmente com desfalques.

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- Acho que, especialmente, os clubes com jogador convocado pela Seleção Brasileira saem prejudicados de cara. O Brasil vai jogar do outro lado do mundo. E com tempo mínimo entre o tempo da viagem de volta e o compromisso do time. Apenas quatro dias. É impossível qualquer recuperação adequada — destacou Lúcio de Castro.

Hugo Souza foi titular da Seleção diante da Austrália
Hugo Souza, do Corinthians, foi titular da Seleção Brasileira contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dez jogadores que atuam no Brasil foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para o amistoso contra Austrália, que terminou no decepcionante empate nesta sexta-feira (25), e Índia, no dia 3, em Calcutá. Com quatro nomes, o Corinthians é o clube que mais cedeu jogadores à Seleção Brasileira. Hugo Souza e Matheuzinho foram titulares e jogaram os 90 minutos. Pedro e Samuel Lino, do Flamengo, entraram em campo aos 19 do segundo tempo. O Palmeiras, com oito convocados no total, lidera o quesito na data.

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— No fundo, o que fica exposto é esse modelo de calendário em que se tira do atleta e do clube até a exaustão. Um modelo inviável que consome o atleta, mas para o qual não existe a menor perspectiva de mudar — pontuou Lúcio de Castro.

Na corrida pelo título, Flamengo e Palmeiras entram em campo no dia 8 de outubro pela 29ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, que soma 60 pontos, defende a liderança contra o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras, segundo colocado, com 57, encara o Botafogo um dia antes, às 20h30, no Nilton Santos. Como a Seleção Brasileira encerra seus compromissos contra a Índia no dia 3, o Flamengo deve contar com Pedro e Samuel Lino antes do fim da Data Fifa. Em compensação, Arrascaeta e Varela, assim como Piquerez e Martínez, do Palmeiras, estão à disposição da seleção do Uruguai também contra a Índia, no dia 6. A distância total é de cerca de 15.450 km, com duração média de voo entre 22 e 25 horas até o Brasil.

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— Os mais prejudicados são os que têm mais convocados e que ainda brigam por coisas na temporada, casos óbvios de Palmeiras e Flamengo. No caso desses dois, a parte final da Data Fifa será muito importante. Quanto menos longe do Brasil estiverem os convocados, melhor. E aí já dá para dizer que o Flamengo e Palmeiras terão problemas porque os uruguaios dos times estarão no amistoso da seleção contra a Índia, em Calcutá, ou seja, não jogarão a primeira partida do Brasileiro após a Data Fifa. No caso do Flamengo, o prejuízo parece ainda maior porque perderá Arrascaeta — avaliou Tironi.

Confira a lista de convocados por clube:

OITO CONVOCADOS

Palmeiras: Giay e Flaco López (Argentina); Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa (Paraguai); Piquerez (Uruguai) e Emiliano Martínez (Uruguai); e Jhon Arias (Colômbia).

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SEIS CONVOCADOS

Flamengo: Pedro e Samuel Lino (Brasil); Valencia e *Plata (Equador); Arrascaeta e Varela (Uruguai).
*Plata foi cortado após a constatação de uma lesão muscular.

QUATRO CONVOCADOS

Atlético-MG: Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado (Equador); Kevin Castaño (Colômbia).

Corinthians: Breno Bidon, Hugo Souza e Matheuzinho (Brasil); André Carrillo (Peru).

TRÊS CONVOCADOS

Grêmio: Erick Noriega (Peru); Jovane Cabral (Cabo Verde); Villasanti (Paraguai).

Santos: Gabriel Bontempo (Brasil); Gustavo Caballero (Paraguai); Miguelito (Bolívia).

DOIS CONVOCADOS

Athletico-PR: Arthur Dias (Brasil) e Kevin Viveros (Colômbia).

Botafogo: Danilo (Brasil) e Nahuel Ferraresi (Venezuela).

Cruzeiro: Keny Arroyo (Equador) e Otávio (Brasil).

Internacional: Antonio Sanabria (Paraguai) e Félix Torres (Equador).

UM CONVOCADO

Coritiba: Pedro Morisco (Brasil).

Fluminense: Martinelli (Brasil).

Red Bull Bragantino: Hurtado (Equador).

Remo: Duplex Tchamba (Camarões).

Vasco: Andrés Gómez (Colômbia).
*Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante não enfrenta o Botafogo no dia 7.

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