O Brasil empatou em 1 a 1 contra a Austrália nesta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Após o apito final, o capitão da Seleção Brasileira, Marquinhos, concedeu entrevista coletiva para analisar o resultado e o desempenho da equipe em solo australiano.

Para o defensor, as expectativas para a partida eram "melhores". O zagueiro apontou que a Seleção Brasileira não teve o controle do jogo, abusou das bolas longas e atuou sem a compactação necessária. Marquinhos ainda complementou que o Brasil precisa ficar atento aos detalhes, pois são esses fatores que decidem partidas, especialmente pensando no novo ciclo para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

— Esse jogo, as expectativas eram melhores, com certeza. Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos muito controle do jogo. A gente teve bola, mas não tivemos muitas chances criadas com dinâmica, bastante bola longa, o time não estava compactado. Acho que são detalhes que a gente pode melhorar para os próximos jogos. Em uma Copa do Mundo, são esses detalhes que fazem as diferenças nos resultados. Hoje já fez, e nos grandes jogos vai fazer ainda mais — afirmou Marquinhos.

No primeiro teste pós-Copa, o zagueiro ressaltou que se trata de um novo ciclo para a Seleção. Mesmo com o empate diante da Austrália, resultado que não acontecia há quase 20 anos, desde o 0 a 0 em 1997, o capitão avaliou que o Brasil sai à frente por manter a comissão técnica. Ainda assim, afirmou que a equipe pode render muito melhor e destacou a importância de dar confiança aos novos convocados para que sejam incorporados ao grupo:

continua após a publicidade

— Temos que estar cientes de que é um começo, é uma nova fase, não é um ciclo que começou agora, porque é um staff que já estava na Copa do Mundo passada, então já estamos um passo à frente. Com certeza podemos fazer muito melhor. Esperamos que cada vez mais a gente consiga crescer, incorporar o time, ganhar confiança dos mais novos que vêm chegando também. Próximo jogo, o professor vai fazer as suas mudanças que tiver que fazer para experimentar os jogadores novos — declarou o capitão da Seleção Brasileira.

Mudança no sistema?

Pensando no próximo amistoso, que volta a ser contra a Austrália na próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília), Marquinhos comentou sobre a possibilidade de alterações na equipe. Para o zagueiro, a tendência é que ocorram mudanças com a entrada de novos nomes, embora o técnico Carlo Ancelotti ainda não tenha cravado nada com o elenco.

continua após a publicidade

— Ele (Carlo Ancelotti) não falou nada ainda (sobre mudanças táticas). Ele treinou algumas coisas, mas não concretizou para a gente o que seria. Acho que, a partir de amanhã, a gente vai começar a ter um pouco mais de clareza do que será esse segundo jogo.

Além disso, o fato de o Brasil enfrentar novamente a Austrália pode ser positivo para testar novas funções e jogadores, segundo Marquinhos. O zagueiro ainda destacou que desempenho e resultados são importantes para manter o bom ambiente para o novo ciclo caminhar bem.

continua após a publicidade

— Mas vai ser bom, vai ser bom o mesmo adversário, a gente tentar coisas diferentes, jogadores diferentes, talvez. E vamos, se Deus quiser, fazer um jogo melhor, um resultado melhor. A gente que está aqui há bastante tempo na seleção, a gente sabe que desempenho e resultado são muito importantes para manter isso daqui no bom caminho, com bom ambiente, continuar indo para frente cada vez mais. Acho que depende muito do que a gente se dedicar dentro de campo e do resultado que a gente tiver dentro de campo — completou o zagueiro.

Marquinhos chegando para o amistoso contra a Austrália - (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Como foi a partida entre Austrália e Brasil?

Em uma partida de desempenho bastante oscilante e disputada sob condições ruins de gramado, a Seleção Brasileira viu o VAR anular um gol de Estêvão ainda na etapa inicial devido a uma falta de Bruno Guimarães no início do lance. No segundo tempo, aos 23 minutos, a Austrália abriu o placar em grande estilo: o atacante Irankunda cobrou falta perfeita em "folha seca", sem chances para o goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

➡️Enquete Lance!: quem foi o melhor e o pior no amistoso do Brasil contra a Austrália?

Buscando uma reação no placar, Ancelotti promoveu estreias e mexeu na equipe, com destaque para as entradas de Samuel Lino e do próprio Rayan nas pontas. A pressão deu resultado no último suspiro da partida. Nos acréscimos, em cobrança de bola alçada na área, Rayan subiu absoluto e acertou uma forte cabeçada para empatar o placar.

Apesar de evitar o tropeço na estreia do ciclo, a atuação esteve longe do ideal. Nomes consolidados do setor ofensivo, como Vini Jr. e Endrick, tiveram dia apagado e encontraram dificuldades de criação. A Amarelinha terá a chance de ajustar os ponteiros já na próxima terça-feira (29), quando volta a enfrentar a seleção australiana em novo amistoso disputado em solo oceânico.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.