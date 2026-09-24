Cruzeiro aciona Grêmio na CNRD por atrasos na negociação de Marlon
O lateral está no Tricolor desde o início de 2025
Por conta de valores em atraso na negociação envolvendo Marlon, o Cruzeiro acionou o Grêmio na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O atleta foi negociado com o clube gaúcho na temporada passada.
Na época, ele foi emprestado e atingiu a meta estipulada em contrato para que o Tricolor tivesse que concluir a compra de seus direitos econômicos.
Se o lateral-esquerdo jogasse em 25 partidas em 2025, o Grêmio teria que pagar 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões na cotação do período). Como atuou em 35 jogos, a equipe teve que finalizar a negociação.
No entanto, parte do valor pela contratação de Marlon não foi pago pelos gaúchos ao Cruzeiro. Por isso, a equipe entrou com ação na CNRD. O vínculo do jogador com sua atual equipe vai até 2028.
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A informação da ação do Cruzeiro contra o Grêmio foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.
Passagem de Marlon pelo Cruzeiro
Contratado pelo Cruzeiro em março de 2023, Marlon chegou após negociação com o Ankaragücü, da Turquia, e assinou contrato até o fim de 2024. Inicialmente, teve boas atuações e assumiu a posição, sendo destaque naquela edição do Campeonato Brasileiro com três gols e três assistências.
Com o desempenho, ele teve seu contrato renovado até 2026. Porém, na temporada seguinte, apresentou atuações mais irregulares e sofreu críticas da torcida. Em 52 partidas, marcou um gol e deu três assistências.
Irregular no time de Fernando Diniz, Marlon perdeu espaço com a chegada de Leonardo Jardim, enquanto Kaiki crescia no clube. Assim, em abril, o Cruzeiro acertou seu empréstimo ao Grêmio até o fim daquela temporada com os gatilhos citados.
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