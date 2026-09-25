Tironi no Lance!: incompetentes, clubes vão pedir socorro de novo para o governo
Comunicado dizendo que o futebol no Brasil pode acabar caso as bets sejam proibidas
Recentemente os clubes divulgaram um comunicado dizendo que o futebol brasileiro pode acabar caso as bets sejam proibidas no Brasil, um óbvio exagero, porque, afinal, a modalidade mais do que centenária está até hoje de pé e apenas nos últimos anos as casas de apostas entraram no mercado.
Mas é fato que hoje as bets são responsáveis por um enorme volume de dinheiro que entra nos cofres dos clubes. E foi este volume muito acima do mercado que agora pode acabar.
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O problema é que os clubes se acostumaram a uma realidade que não era eterna. Por pelo menos seis anos as casas de apostas operaram no Brasil sem nenhuma regulamentação. E, por conta disso, movimentaram enormes quantias de dinheiro. Parte desta grana financiou clubes por este tempo todo.
Clubes em desespero
Agora o jogo mudou, algo que nenhum dirigente foi capaz de prever,embora parecesse óbvio que valores tão altos não eram o novo normal.
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Desesperados, os clubes, com apoio da CBF, articulam ajuda governamental para saldar suas dívidas, em muitos casos bilionárias.
Difícil achar um caso de fracasso administrativo tão grande quanto o da grande maioria dos clubes brasileiros. Timemania, Profut… nos anos recentes, o governo, por várias vezes, entrou em campo para salvar os incompetentes. A tendência é a de que entre novamente.
Os clubes viveram durante seis anos recebendo quantias generosas de dinheiro vindas dos patrocínios de bets. E incrivelmente quase todos chegaram ao atual momento devendo mais do que deviam quando esta chuva de recursos chegou. É um caso assustador de incompetência administrativa.
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