O presidente do Vasco, Pedrinho, movimentou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (25) e levantou especulações entre torcedores sobre o palco da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. O dirigente publicou um story com uma imagem da torcida vascaína e uma música relacionada ao clube, o que foi interpretado por cruz-maltinos como uma possível indicação de que a partida será disputada em São Januário.

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A publicação de Pedrinho acontece em meio à indefinição sobre o estádio que receberá o confronto. Segundo o O Globo, o Vasco tenta levar a partida para o Maracanã, mas o Flamengo, responsável pela administração do estádio em conjunto com o Fluminense, deve recusar o pedido novamente.

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Nesse cenário, São Januário aparece como uma possibilidade. O Boca Juniors, inclusive, teria sinalizado que aceita atuar no estádio caso a Conmebol não se oponha a um ajuste na capacidade de público.

O Vasco enviou ao Corpo de Bombeiros uma planta antiga de São Januário, com a possibilidade de utilização do estádio para até 25 mil torcedores sem a necessidade de obras ou ajustes. A questão agora depende da Conmebol e das adequações ao regulamento da competição.

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O Nilton Santos seria a última alternativa para os dois clubes, principalmente pela resistência do Boca Juniors em atuar em gramado sintético.

Após o story de Pedrinho, torcedores do Vasco passaram a apontar nas redes sociais que a publicação poderia indicar que o clube conseguiu confirmar São Januário como palco da semifinal.

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Veja a repercussão:

Até o momento, porém, a postagem não confirma oficialmente São Januário como palco da semifinal. A definição depende das tratativas entre Vasco, Boca Juniors e Conmebol.

Torcida do Vasco festejando com jogadores em São Januário após classificação (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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