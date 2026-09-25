Pedrinho 'dá pista' sobre palco de Vasco x Boca pela semifinal da Sul-Americana
Cruz-Maltino tem entre 10 e 15 dias de antecedência ao jogo para escolha do local
O presidente do Vasco, Pedrinho, movimentou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (25) e levantou especulações entre torcedores sobre o palco da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors. O dirigente publicou um story com uma imagem da torcida vascaína e uma música relacionada ao clube, o que foi interpretado por cruz-maltinos como uma possível indicação de que a partida será disputada em São Januário.
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A publicação de Pedrinho acontece em meio à indefinição sobre o estádio que receberá o confronto. Segundo o O Globo, o Vasco tenta levar a partida para o Maracanã, mas o Flamengo, responsável pela administração do estádio em conjunto com o Fluminense, deve recusar o pedido novamente.
Nesse cenário, São Januário aparece como uma possibilidade. O Boca Juniors, inclusive, teria sinalizado que aceita atuar no estádio caso a Conmebol não se oponha a um ajuste na capacidade de público.
O Vasco enviou ao Corpo de Bombeiros uma planta antiga de São Januário, com a possibilidade de utilização do estádio para até 25 mil torcedores sem a necessidade de obras ou ajustes. A questão agora depende da Conmebol e das adequações ao regulamento da competição.
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O Nilton Santos seria a última alternativa para os dois clubes, principalmente pela resistência do Boca Juniors em atuar em gramado sintético.
Após o story de Pedrinho, torcedores do Vasco passaram a apontar nas redes sociais que a publicação poderia indicar que o clube conseguiu confirmar São Januário como palco da semifinal.
Veja a repercussão:
Até o momento, porém, a postagem não confirma oficialmente São Januário como palco da semifinal. A definição depende das tratativas entre Vasco, Boca Juniors e Conmebol.
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