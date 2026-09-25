Começo negativo? Brasil vê marca de 25 anos cair contra a Austrália
Seleção Brasileira empatou em 1 a 1, nesta sexta-feira (25), em primeiro amistoso pós-Copa; saiba mais
O Brasil começou o novo ciclo pós-Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Austrália, nesta sexta-feira (25). Com o gol de falta marcado por Nestory Irankunda aos 23 minutos do segundo tempo, a Seleção Brasileira sofreu seu primeiro tento no novo ciclo e quebrou uma sequência defensiva histórica diante do rival.
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O último gol sofrido pelo Brasil diante da Austrália havia acontecido há 25 anos, em 2001. A partida em questão terminou com vitória australiana por 1 a 0, na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações, resultado que culminou na demissão do então técnico da Seleção, Emerson Leão.
Desde aquela derrota em 2001, as seleções se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias brasileiras e um empate, justamente o deste duelo da sexta-feira (25). O Brasil marcou 13 gols e sofreu apenas um nesses quatro jogos.
Retrospecto de Brasil x Austrália desde a derrota em 2001:
- Brasil 2 x 0 Austrália - Copa do Mundo de 2006 ;
- Brasil 6 x 0 Austrália - Amistoso 2013;
- Austrália 0 x 4 Brasil - Amistoso 2017;
- Austrália 1 x 1 Brasil - Amistoso 2026.
Como foi a partida entre Austrália e Brasil?
Em uma partida de desempenho bastante oscilante e disputada sob condições ruins de gramado, a Seleção Brasileira viu o VAR anular um gol de Estêvão ainda na etapa inicial devido a uma falta de Bruno Guimarães no início do lance. No segundo tempo, aos 23 minutos, a Austrália abriu o placar em grande estilo: o atacante Irankunda cobrou falta perfeita em "folha seca", sem chances para o goleiro Hugo Souza.
Buscando uma reação no placar, Ancelotti promoveu estreias e mexeu na equipe, com destaque para as entradas de Samuel Lino e do próprio Rayan nas pontas. A pressão deu resultado no último suspiro da partida. Nos acréscimos, em cobrança de bola alçada na área, Rayan subiu absoluto e acertou uma forte cabeçada para empatar o placar.
Apesar de evitar o tropeço na estreia do ciclo, a atuação esteve longe do ideal. Nomes consolidados do setor ofensivo, como Vini Jr. e Endrick, tiveram dia apagado e encontraram dificuldades de criação. A Amarelinha terá a chance de ajustar os ponteiros já na próxima terça-feira (29), quando volta a enfrentar a seleção australiana em novo amistoso disputado em solo oceânico.
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