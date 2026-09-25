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Começo negativo? Brasil vê marca de 25 anos cair contra a Austrália

Seleção Brasileira empatou em 1 a 1, nesta sexta-feira (25), em primeiro amistoso pós-Copa; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/09/2026 10:53
Supervisionado porAndré Carbone,
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Marquinhos e Estevão marcando em amistoso contra a Austrália.
Marquinhos e Estevão marcando em amistoso contra a Austrália - (Foto: SAEED KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

O Brasil começou o novo ciclo pós-Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra a Austrália, nesta sexta-feira (25). Com o gol de falta marcado por Nestory Irankunda aos 23 minutos do segundo tempo, a Seleção Brasileira sofreu seu primeiro tento no novo ciclo e quebrou uma sequência defensiva histórica diante do rival.

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O último gol sofrido pelo Brasil diante da Austrália havia acontecido há 25 anos, em 2001. A partida em questão terminou com vitória australiana por 1 a 0, na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações, resultado que culminou na demissão do então técnico da Seleção, Emerson Leão.

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Desde aquela derrota em 2001, as seleções se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias brasileiras e um empate, justamente o deste duelo da sexta-feira (25). O Brasil marcou 13 gols e sofreu apenas um nesses quatro jogos.

Retrospecto de Brasil x Austrália desde a derrota em 2001:

  • Brasil 2 x 0 Austrália - Copa do Mundo de 2006 ;
  • Brasil 6 x 0 Austrália - Amistoso 2013;
  • Austrália 0 x 4 Brasil - Amistoso 2017;
  • Austrália 1 x 1 Brasil - Amistoso 2026.
Nestory Irankunda celebrando o gol marcado contra o Brasil.
Nestory Irankunda celebrando o gol marcado contra o Brasil - (Foto: SAEED KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

Como foi a partida entre Austrália e Brasil?

Em uma partida de desempenho bastante oscilante e disputada sob condições ruins de gramado, a Seleção Brasileira viu o VAR anular um gol de Estêvão ainda na etapa inicial devido a uma falta de Bruno Guimarães no início do lance. No segundo tempo, aos 23 minutos, a Austrália abriu o placar em grande estilo: o atacante Irankunda cobrou falta perfeita em "folha seca", sem chances para o goleiro Hugo Souza.

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Buscando uma reação no placar, Ancelotti promoveu estreias e mexeu na equipe, com destaque para as entradas de Samuel Lino e do próprio Rayan nas pontas. A pressão deu resultado no último suspiro da partida. Nos acréscimos, em cobrança de bola alçada na área, Rayan subiu absoluto e acertou uma forte cabeçada para empatar o placar.

Apesar de evitar o tropeço na estreia do ciclo, a atuação esteve longe do ideal. Nomes consolidados do setor ofensivo, como Vini Jr. e Endrick, tiveram dia apagado e encontraram dificuldades de criação. A Amarelinha terá a chance de ajustar os ponteiros já na próxima terça-feira (29), quando volta a enfrentar a seleção australiana em novo amistoso disputado em solo oceânico.

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