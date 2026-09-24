Ancelotti confirma escalação do Brasil com dois estreantes
Matheuzinho e Vitor Reis serão titulares no jogo desta sexta-feira
Com a baía de Townsville ao fundo, o técnico Carlo Ancelotti concedeu nesta quinta-feira (24) a entrevista coletiva pré-jogo e confirmou a escalação do Brasil para enfrentar a Austrália. Matheuzinho e Vitor Reis serão titulares e irão estrear pela Seleção. Além deles, Hugo Souza e Estêvão, que já vinham sendo convocados, mas ficaram fora da Copa do Mundo, também irão alinhar contra os australianos.
➡️Escalação: Ancelotti mantém base, mas Seleção terá estreias diante da Austrália
— Amanhã (sexta) vão jogar Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinícius. Mas não se acostumem (com a confirmação antecipada do time) — declarou Ancelotti, com o bom humor característico.
O treinador ressaltou que a Seleção Brasileira já tem uma base formada, que é a remanescente do Mundial.
— Para nós, o importante é jogar bem, pensar em ganhar jogos. A verdade é que este jogo pode ser uma oportunidade para alguns, mas eu acredito que temos uma base e temos que seguir com essa base. São os jogadores que já jogaram a Copa do Mundo, que podem ajudar na progressão dos nossos jovens que temos aqui — sustentou Ancelotti.
Apesar de estar iniciando um novo ciclo, o técnico da Seleção afirmou ainda que o Brasil dará seguimento ao que vem fazendo desde que ele assumiu a equipe, em maio do ano passado.
— Não é que começamos um novo trabalho, continuamos o trabalho feito até o final (da Copa do Mundo), de um ano, tentando melhorar.
Para o jogo desta sexta-feira (25), a partir das 7h (de Brasília), Ancelotti declarou que deverá promover uma série de mudanças no segundo tempo, principalmente do meio para a frente.
— Existe uma tendência, quero observar mais jogadores, pelo menos nessa primeira partida, de meio-campo. Eu busco meio-campista, vou mexer um pouquinho mais, e deixar um pouco mais a defesa jogar mais tempo.
Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti na véspera de Austrália x Brasil
Primeiro amistoso pós-Copa
— Será um jogo importante, uma nova temporada, um novo objetivo, encontrar um novo jogador, encontrar uma nova geração de jogadores para a próxima Copa do Mundo e para a Copa América, e começaremos o jogo amanhã.
Dois jogos diante da mesma Seleção
— É algo novo, mas eu acho que são duas partidas de nível, porque a Austrália mostrou muita qualidade na Copa do Mundo. Pode ser que vamos jogar os dois jogos diferentes como sistema, como atuação do sistema. Eu acho que é uma boa oportunidade para começar a fazer as coisas bem.
Redução de estrangeiros no futebol brasileiro
— Eu acho que a redução dos estrangeiros no futebol brasileiro é um aspecto muito importante para dar oportunidade ao talento brasileiro, que é muito, mas é também uma oportunidade para todo o Campeonato Brasileiro. Me parece que não é um demérito reduzir, ano após ano. É uma coisa muito positiva para o futebol.
Retorno de Estêvão, atualmente reserva no Chelsea
— Estêvão é um jogador muito importante para a Seleção. Às vezes o interesse do clube não é o interesse da Seleção, mas para nós, Estêvão, ou outro jovem, são muito importantes. Se ele não jogar, não tiver minutos no clube, eu vou chamar (da mesma forma), porque pensamos que é muito importante para o futuro e vamos dar oportunidades a ele para melhorar.
Raphinha e Vini Jr
O momento dos dois é diferente. Raphinha está fazendo atuações espetaculares numa posição que não era a sua, mas parece que é a sua também. O Vinícius pode-se dizer que não está em seu melhor momento. A convicção que temos dos dois é que vão ser jogadores fundamentais para o futuro.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Seleção Brasileira
Ancelotti defende diminuição de jogadores estrangeiros no BrasileirãoHá 4 minutos
Seleção Brasileira
Escalação: Ancelotti mantém base, mas Seleção terá estreias diante da AustráliaHá 7 horas
Seleção Brasileira
Por que Vini Jr não deve ser o camisa 10 da Seleção?Há 8 horas
Fora de Campo
Roger Flores é sincero sobre momento da Seleção Brasileira: 'Não me anima'Há 13 horas
Futebol Nacional
Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhoresHá 14 horas
Fora de Campo
Fala de Bruno Guimarães sobre pênalti contra a Noruega viraliza: 'É óbvio'Há 15 horas
Mais LANCE!