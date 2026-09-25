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Rayan salva Brasil em jogo sem nenhum encanto com Austrália

Time de Ancelotti abusa da ligação direta e arranca empate no último minuto

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 09:13
Atualizado há 0 minutos
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Jogadores do Brasil reagem após um gol não convertido durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026
Austrália e Brasil no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, em 25 de setembro de 2026 (Foto: Saeed Khan / AFP)

A Seleção Brasileira iniciou o novo ciclo de uma Copa do Mundo apresentando velhos problemas. O time de Carlo Ancelotti abusou da ligação direta e da falta de criatividade, mas ainda assim arrancou um empate por 1 a 1 com a Austrália. Yrankunda abriu o marcador para os australianos em cobrança de falta, mas Rayan salvou o Brasil da derrota com um gol de cabeça no último minuto.

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Como foi Austrália 1 a 1 Brasil

Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

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O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

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As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação.

A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças no time. Samuel Lino, Pedro e Mauro Júnior entrarara,. a Seleção seguiu no ataque, mas sem criatividade. Mas, quando o Brasil se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Raphinha cobrou escanteio da esquerda e Rayan, de cabeça, marcou no último minuto.

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Endrick reclama de pênalti durante Austrália x Brasil
Endrick reclama de pênalti durante Austrália x Brasil; atacante teve atuação discreta (Foto: Saeed Khan/AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡
Aos 23 do segundo tempo, Yrankunda bateu falta sem muita força, mas colocada. Foi o suficiente para abrir o marcador diante da Seleção Brasileira.

Deu aula 🏅

O grandalhão capitão australiano Harry Souttar foi o melhor em campo. Ganhou praticamente todos os duelos com Endrick e ainda apareceu no ataque, principalmente em lances de bola parada, para assustar Hugo Souza.

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Ficou abaixo 📉

Vini Jr fez uma partida bem aquém do que se espera dele. Um dos principais nomes da Seleção e jogador de extrema confiança de Carlo Ancelotti, o atacante errou passes e teve insucesso em quase todas as tentativas de arrancada.

Não vou ver isso sozinho 🫣

No início do jogo, Vini Jr recebeu a bola na esquerda e tentou dar um drible de corpo em Italiano. Mas o atacante do Brasil simplesmente "esqueceu" a bola, que foi roubada pelo lateral da Austrália. Por pouco o contragolpe não terminou em gol dos donos da casa.

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✅ FICHA TÉCNICA

AUSTRÁLIA 1 X 1 BRASIL
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de setembro de 2026
📍 Local: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (AUS)
🥅 Gols: Yrankunda (23'/2ºT) e Rayan (49'/2T)
🟨 Cartões Amarelos: Irvine (AUS)
🕴️ Arbitragem: Ryo Tanimoto, auxiliado por Kota Watanabe e Kohe Ando (trio japonês)

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⚽ ESCALAÇÕES

Austrália
Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar e Lucas Herrington; Jacob Italiano, Jackson Irvine, Paul Okon-Engstler, Connor Metcalfe e Aziz Behich; Nestory Irankunda (McGree) e Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic

Brasil
Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis (Jair) e Douglas Santos (Mauro Júnior); Danilo e Bruno Guimarães (Douglas Luiz); Estêvão (Rayan), Vini Jr (Samuel Lino), Raphinha e Endrick (Pedro). Técnico: Carlo Ancelotti.

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