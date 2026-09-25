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Lúcio de Castro: 'Madame diz que a raça não melhora'

Abel Ferreira e sua verborragia estão no meu cardápio tem tempo

PorLúcio de Castro
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 08:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo contra a Chapecoense (Foto: Vilmar Bannach / Ekobanpress / Folhapress)

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A monotonia e o marasmo sem fim da Data Fifa permitem maior distância do factual, viajar por outros temas sem que necessariamente eles tenham ocorrido ontem.

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Abordar aquilo que você está para falar há um tempo, mas o calendário não deixa.

Pois muito bem…

Abel Ferreira e sua verborragia estão no meu cardápio tem tempo.

Mas não queria falar sobre isso logo após algum jogo.

O tema se sustenta sozinho, independe de um fato ou jogo específico, tamanho é o número de vezes em que o treinador perde a linha.

Falemos de Abel Ferreira e de seu assistente João Martins.

Abel Ferreira veio, viu e venceu no Brasil.

Junto com João Martins.

Ganhou quase todos os títulos possíveis.

Irretocável em conquistas, ainda que o futebol exibido muitas vezes seja bem abaixo do potencial que os elencos de que dispõe permitem, é fora do campo que costuma derrapar.

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Ou na beira dele.

Permanentemente suspenso por seus impropérios contra árbitros, é faltoso também nas palavras que costuma proferir sobre o país que o recebeu.

E sobre sua gente.

Logo no primeiro ano por aqui, afirmou que "faltava trabalho diário" em Pindorama e lamentou a "falta de mentalidade
europeia".

Seus disparates sobre o Brasil seguiram e seguem.

Por vezes seu assistente João Martins assume o posto.

De técnico e dos vitupérios proclamados.

Há poucos dias, após o jogo contra o São Paulo, não se intimidou em desfiar com autoridade um nonsense digno de corar até mentes menos favorecidas de massa cinzenta.

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Disparou na coletiva:

"Na universidade eu tive uma disciplina que era 'História do Esporte'. E há um estudo que diz que o futebol é a cara da sociedade do país. O futebol da Noruega é a cara da sociedade da Noruega, o futebol de Portugal é a cara de Portugal e o futebol do Brasil é a cara da sociedade do Brasil. Eu sempre gostei de estar informado, adoro ver Globo News e CNN Brasil. Se olharmos para as notícias de hoje em dia… Está tudo dito."

As falas de ambos poderiam valer um verdadeiro tratado histórico e sociológico. Não merecem.

Carregadas de preconceitos e de um profundo sentimento colonizador, merecem mesmo o desprezo.

Estou certo de que nem o clubismo mais doentio que atravessa nossos tempos e polui a capacidade de visão dos fatos das pessoas concorda com isso.

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Salvo para aqueles que adoram se rebaixar para esses neocolonizadores.

A dupla por vezes me lembra a madame cantada por João Gilberto.

Deixemos para o gênio da raça a resposta:

"Madame diz que a raça não melhora/Que a vida piora por causa do samba/

Madame diz o que samba tem pecado/Que o samba, coitado, devia acabar/

Madame diz que o samba tem cachaça/ Mistura de raça, mistura de cor/

Madame diz que o samba democrata/ É música barata, sem nenhum valor/

Vamos acabar com o samba/ Madame não gosta que ninguém sambe/

Vive dizendo que samba é vexame/ Pra quê discutir com madame?"

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Abel Ferreira, do Palmeiras, em coletiva
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)
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