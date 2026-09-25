Enquete Lance!: quem foi o melhor e o pior no amistoso do Brasil contra a Austrália?
Seleção empata por 1 a 1 no primeiro amistoso do novo ciclo
O Brasil teve uma atuação abaixo do esperado e empatou por 1 a 1 com a Austrália na manhã desta sexta-feira (25), no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Após o primeiro amistoso, o Lance! quer saber: quem foi o melhor e quem foi o pior da equipe comandada por Carlo Ancelotti?
Como foi o empate do Brasil contra a Austrália?
Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta
O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.
O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.
Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos
A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.
As chances de gol começaram a surgir, em geral mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação. Quando a Seleção se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Rayan salvou de cabeça no último minuto.
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