Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Super data Fifa: entenda por que o calendário vai parar por 16 dias

Fifa atende desejo de clubes e unifica datas reservadas ao futebol de seleções

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 08:04
Favorite o Lance! no Google
Estêvão comemorando gol da Seleção no Maraacanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Seleção ficará reunida por período maior que o habitual (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O calendário do futebol brasileiro, e de todas as grandes ligas mundiais, está oficialmente pausado pelos próximos 16 dias por causa da nova "Super data Fifa", que se inicia nesta segunda-feira (21) e irá até 6 de outubro. Neste período, apenas alguns poucos jogos oficiais envolvendo clubes serão realizados. O Lance! explica esta pausa tão longa.

➡️Seleção começa preparação para amistosos com apenas 4 dos 26 convocados

Tradicionalmente, o calendário do futebol mundial reservava cinco datas Fifa por ano: março, junho, setembro, outubro e novembro. Todas elas tinham nove dias, à exceção daquelas de junho dos anos pares, ampliadas por causa da realização da Copa do Mundo ou dos torneios continentais de seleção.

continua após a publicidade

Em 2023, a Fifa divulgou o calendário de datas para jogos de seleções até 2030 e decidiu que os períodos de setembro e outubro passariam a ser unificados a partir deste ano. Assim, em vez de duas datas Fifa com nove dias, a entidade criou uma super data com 16.

A mudança tem como objetivo agradar os clubes que tradicionalmente cedem jogadores às seleções, principalmente os europeus. Uma reclamação constante era com os desgastes com as viagens — muitas vezes superiores a dez horas para os que jogam na América do Sul ou, como acontece agora com a Seleção, na Austrália e Índia. E isso era particularmente incômodo no segundo semestre, com viagens por três meses seguidos.

continua após a publicidade

A partir de agora, serão quatro datas Fifa por ano; as de março, junho e novembro permanecem inalteradas, com as de setembro e outubro sendo unificadas.

A mudança autoriza as seleções a marcarem até quatro amistosos na Super data Fifa, ante dois das tradicionais. A Seleção Brasileira optou por realizar apenas três — houve interesse em fazer o quarto jogo, que seria com Bangladesh, mas o plano da CBF acabou não se concretizando. Com isso, o grupo de jogadores será liberado três dias antes do prazo reservado pela Fifa.

continua após a publicidade

Com a interrupção do calendário de clubes, o Brasileirão Série A terá a próxima rodada apenas em 7 de outubro. Haverá duas exceções: São Paulo x Santos, que jogam no dia 2; e Atlético-MG x Bragantino, que se enfrentam no dia seguinte. As duas partidas, porém, são ainda pela 21ª rodada.

Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti ficará 13 dias reunido com a Seleção nesta Super data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jair se apresenta à Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

'Em choque', Jair comemora primeira convocação na Seleção

Há 2 minutos
Na Série B 2026, Criciúma briga por vaga no acesso (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)

Futebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (21/09/2026)

Há 5 horas
Vinicius Jr em ação pelo Real Madrid x Atlético de Madrid

Futebol Internacional

Real Madrid perde para o Atleti, e Vini Jr vira alvo de críticas

Há 16 horas
Matheus cunha celebra gol do Manchester United contra o Fulham pela Premier League

Futebol Internacional

Matheus Cunha marca no fim e salva United de derrota na Premier League

Há 18 horas
Arroyo com a camisa do Equador

Cruzeiro

Arroyo, do Cruzeiro, é convocado pela seleção do Equador

Há 20 horas
AO VIVO Atlético de Madrid diminui contra o Real na semifinal da Supercopa

Futebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (20/09/2026)

Há 22 horas
Mais LANCE!
Miguel Borja comemora gol do América contra o Guadalajara pelo Campeonato Mexicano 2026 (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Borja, ex-Palmeiras e Grêmio, faz golaço de bicicleta no México; veja

Vanderson em treino da Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção após corte de Wesley

Jogadores do São Paulo comemorando gol comntra o Internacional

Veja o gol de Calleri que deu a vitória ao São Paulo sobre o Internacional

Barcelona Raphinha

Raphinha humilha zagueiro e anota novo hat-trick pelo Barcelona; veja

Matheus Oliveira comemorando pelo FC Anyang

Ex-Santos, Matheus Oliveira marca golaço e vira maior artilheiro do FC Anyang

Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro rival (Foto: Divulgação/West Ham)

Ex-alvo do Flamengo é acusado de cuspir em goleiro no 'clássico dos hooligans' na Inglaterra

Zidane deixa coletiva da França após anunciar lista de convocados (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Zidane inicia reformulação na França; veja primeira lista de convocados

Mamelodi x Al-Ahli

Mamelodi vence Al-Ahli e pode enfrentar brasileiro no Intercontinental

Sandro Mazzola, ídolo da Inter de Milão

Ídolo da Inter de Milão, Sandro Mazzola morre aos 83 anos

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (19/09/2026)

Lorran comemora gol pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'

Gabriel Martinelli com camisa do Al-Hilal

Ituano deve receber quase R$ 50 milhões por venda de Martinelli ao Al-Hilal

Raphinha e Lamine Yamal comemoram gol do Barcelona contra o Rayo Vallecano por La Liga.

Análise tática do Guffo: o Barcelona é o melhor time do mundo?