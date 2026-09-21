O calendário do futebol brasileiro, e de todas as grandes ligas mundiais, está oficialmente pausado pelos próximos 16 dias por causa da nova "Super data Fifa", que se inicia nesta segunda-feira (21) e irá até 6 de outubro. Neste período, apenas alguns poucos jogos oficiais envolvendo clubes serão realizados. O Lance! explica esta pausa tão longa.

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Tradicionalmente, o calendário do futebol mundial reservava cinco datas Fifa por ano: março, junho, setembro, outubro e novembro. Todas elas tinham nove dias, à exceção daquelas de junho dos anos pares, ampliadas por causa da realização da Copa do Mundo ou dos torneios continentais de seleção.

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Em 2023, a Fifa divulgou o calendário de datas para jogos de seleções até 2030 e decidiu que os períodos de setembro e outubro passariam a ser unificados a partir deste ano. Assim, em vez de duas datas Fifa com nove dias, a entidade criou uma super data com 16.

A mudança tem como objetivo agradar os clubes que tradicionalmente cedem jogadores às seleções, principalmente os europeus. Uma reclamação constante era com os desgastes com as viagens — muitas vezes superiores a dez horas para os que jogam na América do Sul ou, como acontece agora com a Seleção, na Austrália e Índia. E isso era particularmente incômodo no segundo semestre, com viagens por três meses seguidos.

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A partir de agora, serão quatro datas Fifa por ano; as de março, junho e novembro permanecem inalteradas, com as de setembro e outubro sendo unificadas.

A mudança autoriza as seleções a marcarem até quatro amistosos na Super data Fifa, ante dois das tradicionais. A Seleção Brasileira optou por realizar apenas três — houve interesse em fazer o quarto jogo, que seria com Bangladesh, mas o plano da CBF acabou não se concretizando. Com isso, o grupo de jogadores será liberado três dias antes do prazo reservado pela Fifa.

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Com a interrupção do calendário de clubes, o Brasileirão Série A terá a próxima rodada apenas em 7 de outubro. Haverá duas exceções: São Paulo x Santos, que jogam no dia 2; e Atlético-MG x Bragantino, que se enfrentam no dia seguinte. As duas partidas, porém, são ainda pela 21ª rodada.

Carlo Ancelotti ficará 13 dias reunido com a Seleção nesta Super data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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